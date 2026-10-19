Everth Hawkins: quién es el exgobernador de San Andrés capturado por presunta extorsión y secuestro

Everth Julio Hawkins Sjogreen, exgobernador del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, fue capturado el 19 de octubre de 2026 en Barranquilla, Atlántico, por su presunta participación en hechos de extorsión y secuestro contra contratistas de las islas.

La investigación señala que habría tenido vínculos con el grupo delincuencial conocido como ‘Las Salsas Mexicanas’ para amenazar a dos contratistas y exigirles 3.000 millones de pesos.

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Hawkins llegó a la Gobernación de San Andrés para el periodo 2020-2023, luego de ser elegido por el Movimiento Amplio por el Progreso del Archipiélago (MAPPA), en una coalición en la que participó Cambio Radical.

Su trayectoria política y administrativa en el departamento incluye varios cargos en el sector público y antecedentes de investigaciones por presuntas irregularidades contractuales.

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¿Quién es Everth Hawkins, exgobernador de San Andrés?

Everth Hawkins es un dirigente raizal nacido el 17 de julio de 1976. Es abogado de la Universidad Libre, especialista en Derecho Administrativo y en Gestión de Entidades Territoriales. Además, cuenta con un doctorado honoris causa en Derecho Público y Derecho Internacional Humanitario.

Antes de llegar a la Gobernación, Hawkins construyó su carrera en la administración pública del archipiélago. Se desempeñó en dos oportunidades como secretario de Hacienda y también ocupó dos veces el cargo de secretario general. En una ocasión, estuvo al frente de la Gobernación como mandatario encargado.

Su aspiración a dirigir el departamento no comenzó en 2019 pues en las elecciones de 2015 ya se había presentado como candidato a la Gobernación, aunque fue en los comicios siguientes cuando consiguió llegar al cargo.

Otros antecedentes judiciales y disciplinarios del exgobernador de San Andrés

Entre los antecedentes de Hawkins figuran investigaciones por presuntas irregularidades en la contratación pública. Uno de los casos está relacionado con un contrato de material publicitario suscrito durante la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.

En ese proceso, se impuso una medida de aseguramiento de detención preventiva en el lugar de residencia contra el entonces gobernador, señalado como presunto responsable de irregularidades contractuales. Posteriormente, el presidente ordenó su suspensión del cargo.

En 2024, la Procuraduría sancionó con destitución e inhabilidad general por 13 años a Hawkins y a sus secretarios por irregularidades en un contrato cercano a los 500 millones de pesos.

El contrato había sido suscrito con Noel Foto S.A.S. y su representante legal, Henry Ramírez García, para la prestación de servicios publicitarios y de diagramación.

Estos antecedentes forman parte del recorrido público del exgobernador, cuya situación vuelve a estar bajo escrutinio judicial tras la captura anunciada el 19 de octubre de 2026 por los hechos que actualmente son materia de investigación.



