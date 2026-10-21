Miércoles 21 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Pintaron grafitis en el mural Por los caminos del Quindío, del maestro Henry Antonio Villada Tamayo. en Armenia. Foto: Cortesía Corpocultura

Armenia

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A las 10 de la mañana, Armenia participará en el simulacro nacional de evacuación, que toma especial relevancia luego del terremoto del 10 de agosto, hay 1000 instituciones inscritas y se espera la participación de 90.000 personas.

La Alcaldía de Armenia participará del Simulacro Nacional de atención a emergencias. Javier Vélez Gómez, director de la Omgerd, destacó la importancia de desarrollar este ejercicio con responsabilidad y sensibilidad frente a las condiciones actuales de la comunidad.

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El funcionario indicó “La preparación es fundamental para proteger la vida, pero también debemos cuidar el bienestar emocional de las personas. Por eso, este simulacro se desarrollará bajo el principio de ‘Acción sin Daño’, buscando fortalecer nuestra capacidad de respuesta sin generar temor innecesario en la comunidad”

Este año, el simulacro con su lema “Acción sin Daño”, representa una orientación especialmente relevante para la ciudad debido a la actividad sísmica registrada en la región y la necesidad de proteger también la salud mental de la población.

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La Alcaldía de Armenia inició el contrato interadministrativo 005 de 2026, suscrito con la universidad del Quindío por un valor de $1.000 millones, con el fin de evaluar las edificaciones afectadas por el sismo del pasado 10 de agosto de 2026.

A través de la Secretaría de Infraestructura se informó que el contrato irá hasta el final de esta vigencia y que entregará informes técnicos y conceptos sobre las edificaciones afectadas, con el propósito de determinar cuáles requieren demolición parcial o total y cuáles pueden recuperarse mediante intervenciones estructurales, priorizando la seguridad de la comunidad.

Isabel Cristina Ortiz Cortés, secretaria de Infraestructura de Armenia señaló “Los equipos técnicos de la Secretaría de Infraestructura ya realizaron las valoraciones iniciales para identificar las edificaciones que se encuentran en rojo o en estado crítico, que presentan riesgo de colapso y pueden representar un peligro para la comunidad. Estas serán las primeras en ser abordadas en el marco de este contrato, con el fin de establecer técnicamente cuáles requieren demolición y cuáles pueden ser recuperadas mediante una intervención estructural”, explicó

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Como parte de las primeras acciones, la dependencia municipal realizó una mesa de trabajo y socialización con representantes del conjunto residencial Serranías, uno de los sectores más afectados por el movimiento telúrico.

Durante el encuentro se socializaron los alcances del contrato, los avances del proceso y la documentación requerida para iniciar las evaluaciones técnicas. Asimismo, se revisarán las coberturas de las pólizas de seguros de algunos bloques, para coordinar las actuaciones correspondientes y avanzar de manera articulada con la comunidad.

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En la mesa de trabajo también se informó a los representantes de Serranías que, una vez se entregue la documentación necesaria y avance el proceso de evaluación por parte de la universidad del Quindío, se espera contar con los resultados de los análisis en un término aproximado de 15 a 20 días.

Estos permitirán establecer los pasos a seguir para cada edificación, de acuerdo con sus condiciones estructurales y los conceptos técnicos emitidos.

El contrato tendrá plazo de ejecución hasta el 30 de diciembre de 2026 y contempla la evaluación de edificaciones afectadas en diferentes sectores de Armenia, comenzando por aquellas identificadas con mayor nivel de riesgo.

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100.000 Millones de pesos costaría la reconstrucción del sector cultural del departamento del Quindío afectado por el terremoto del 10 de agosto

Felipe Robledo secretario de cultura del Quindío hizo una radiografía de la situación de la cultura y el patrimonio que resultó afectado por el terremoto, entre daños, damnificados y bienes culturales y patrimonios dañados, con colapso, total, o parcial y a la espera de remodelación, reparación, restauración o demolición

El funcionario agregó “En el caso del Quindío tenemos 32 personas, artistas que perdieron sus viviendas, todos eran arrendados, eso también hay que hacer una salvedad, pero igual no obsta a que su hábitat se perdió. Y de ellos 85 pierden su instrumento o su taller o tienen una afectación directa que no perdiéndolo les impide desarrollarla a como habitualmente lo tenían”

Sobre los costos de la reconstrucción del sector cultural el secretario Robledo afirmó “En el sector cultural estamos hablando de una cifra de 100.000 millones que puede variar, puede aumentar o disminuir dependiendo de si la infraestructura a la que haya que intervenir finalmente se debe demoler o se debe restaurar. Sabemos que la restauración a veces suele ser un poco más costosa que la demolición y posterior reconstrucción.

¿Y cuáles son los que hoy ya están para demolición o restauración y demás? Secretario: En términos prácticos, toda la infraestructura necesita realmente una evaluación con laboratorio para poder determinar el daño real de la estructura, puntualmente tenemos avances gracias también a la curia en lo que tiene que ver con basílica menor de Quimbaya y parroquia San José en el municipio de Montenegro

Sobre los recursos y su llegada a la región indicó “yo quiero creer que tal vez de pronto se está pasando la factura de haber hecho un relevo de gobierno en una circunstancia como esta.

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Otro tema que preocupa es el patrimonio y el tema del paisaje cultural cafetero frente a la reconstrucción, porque eso es lo que salvaguarda la región.

Felipe Robledo secretario de cultura del Quindío “el patrimonio además que tiene sus dimensiones tangibles, intangibles. En el caso nuestro tiene una categoría que es patrimonio mundial, el paisaje cultural cafetero y en él las viviendas rurales terminaron muy afectadas a tal punto que hoy me atrevo a decir con toda certeza es el sector más afectado en el terremoto del 10 de agosto 2026.

Desde allí, sabiendo que son infraestructuras privadas, pero que su categoría pertenece a un patrimonio mundial de la humanidad, paisaje cultural cafetero, nuestra propuesta es que sí se puede intervenir con dinero público,

pero que independientemente de la visión que tenga el abogado de turno, en todo caso lo que queremos es que por ejemplo esos 15.000 millones que se piensan girar al campesinado en el Quindío, de los cuales se piensan impactar 5.000 familias, nosotros queremos humildemente presentarle al Gobierno Nacional la propuesta de que de ese dinero saque un monto para crear la escuela taller de artes y oficios del paisaje cultural cafetero,

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El funcionario precisó “la escuela taller de artes y oficios del paisaje cultural cafetero, permitirá que mis campesinos puedan volver a desarrollar el bareque, la tapia pisada, el corte de la guadua, a la inmunización de la madera para poder tener el espacio donde yo pueda hacia el futuro garantizar conservación y restauración de todas las viviendas rurales del departamento del Quindío,

Porque hay que ser sinceros, si se cayeron no es por una mala construcción, es porque el campesinado no tenía el dinero suficiente para hacer conservación de esa infraestructura finalizó el funcionario.

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Empresas Públicas de Armenia EPA recolectó 150 toneladas de escombros durante una jornada masiva de limpieza realizada en diferentes puntos de la ciudad, con el propósito de retirar la mayor cantidad posible de residuos derivados del sismo del pasado 10 de agosto que permanecían en vías y espacios públicos.

Como parte de su compromiso con la limpieza y el bienestar de los armenios, EPA proyecta realizar una nueva jornada especial de recolección el próximo mes, con el objetivo de continuar atendiendo los puntos que requieren intervención y avanzar en la recuperación de la ciudad.

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Aunque en los últimos días se han registrado lluvias en Armenia, la Alcaldía de Armenia mantiene las acciones preventivas ante los pronósticos de aumento de las temperaturas y la posible incidencia del fenómeno de El Niño, cuya llegada podría generar condiciones de calor y mayor presión sobre el recurso hídrico, por lo que se anunciaron verificaciones al cumplimiento de las medidas de ahorro del agua.

Por esta razón, la Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Gobierno, adelanta jornadas pedagógicas para promover el uso eficiente y el ahorro del agua, con la participación de gestores ambientales, gestores pedagógicos, Empresas Públicas de Armenia (EPA), Policía Ambiental, y la Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (Omgerd).

Las actividades se desarrollan en lavaderos de vehículos, conjuntos residenciales, instituciones educativas y establecimientos comerciales, donde se brindan recomendaciones para evitar el desperdicio y fomentar prácticas responsables en el consumo de agua.

Estas acciones buscan anticiparse a posibles escenarios de altas temperaturas y generar conciencia sobre la importancia de proteger este recurso.

Una vez finalizadas las jornadas de sensibilización, la Administración Municipal realizará visitas de verificación para identificar posibles falencias. En los casos en que no se atiendan las recomendaciones, podrán iniciarse las actuaciones correspondientes y aplicarse las sanciones previstas en la normativa vigente, de acuerdo con cada situación.

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En noticias judiciales, En firme condena contra exregistradora de instrumentos públicos de Calarcá, Quindío por apropiarse de dinero de dicha oficina

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia inadmitiera la demanda de casación presentada por la defensa de Dorian Stella Fernández López, quien fue condenada en segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia a la pena de 5 años y 10 meses de prisión por su responsable del delito de peculado por apropiación.

En el 2011, Fernández López se desempeñaba como registradora seccional de la Oficina de Instrumentos Públicos de Calarcá, Quindío, cargo que utilizó para cometer conductas irregulares en el manejo de los recursos recaudados por dicha entidad.

De acuerdo con la investigación, entre marzo y junio de 2011 se presentó un faltante de $24.182.130 en los dineros administrados por la oficina. Se determinó que la entonces registradora se apropió en varias ocasiones de sumas de dinero, en la modalidad de auto préstamos, los cuales debía devolver al día siguiente a través de consignaciones, sin embargo, no fueron reembolsados.

El Tribunal Superior del Distrito de Armenia, además, la condenó al pago de una multa por $24’182.430, la inhabilitó al ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena principal; y negó la ejecución de la suspensión de la pena y la prisión domiciliaria.

Durante el desarrollo de una diligencia de allanamiento y registro realizada por Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, con apoyo de la Policía y el Ejército Nacional, en un inmueble de Armenia, Quindío, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer, para que cumpla su condena en centro penitenciario.

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En el Quindío investigan la muerte en extrañas circunstancias de un militar que se encontraba de permiso

El reporte de Policía departamental detalla que el domingo 18 de octubre ingresó al hospital Pio X del municipio de La Tebaida un hombre con lesiones que inicialmente se presumía eran por un accidente de tránsito.

Debido a las valoraciones del personal médico encontraron una herida al parecer con arma blanca que le generó la muerte. Estamos hablando de Juan José Rúa Echeverry de 24 años quien era soldado y se encontraba de permiso en el departamento.

Al respecto consultamos al secretario de Gobierno de La Tebaida, Ramón Baena indicó que el hecho es materia de investigación para determinar si se trató de un accidente de tránsito o un homicidio.

Fue claro que el llamado está enfocado a esperar el resultado de las investigaciones y que no se generen especulaciones sobre el caso por lo que como autoridad han sido discretos frente al suceso.

Dijo que sobre la víctima conocen que venía desde Armenia movilizándose en un vehículo con otras personas con destino al parecer al municipio, sin embargo, serán las autoridades competentes las que esclarezcan el hecho.

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Capturadas tres personas tras hurto a una barbería en armenia. La oportuna información permitió interceptar el vehículo en el que se movilizaban y recuperar los elementos hurtados.

La Policía Quindío capturó a tres hombres de 22, 23 y 27 años de edad respectivamente, por el presunto delito de hurto, luego de ser interceptados cuando se movilizaban en un vehículo por el centro de la ciudad de Armenia.

De acuerdo con la información suministrada a través de la central de radio, estas personas presuntamente estarían relacionadas con un hurto cometido momentos antes en una barbería ubicada en el sector del barrio La Pavona.

Durante el procedimiento y gracias a los señalamientos de la ciudadanía, los uniformados ubicaron e interceptaron el automóvil en el que se desplazaban los tres hombres. Al realizar la verificación, fueron hallados los elementos reportados como hurtados.

Entre los elementos recuperados se encuentran tres máquinas de barbería avaluadas en $4 millones, una pulsera de oro avaluada en $500.000, un teléfono móvil valorado en $2 millones y una cadena de oro avaluada en $5 millones.

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La Policía Quindío logró en el barrio Álamos de Armenia, la recuperación de una imagen religiosa que hacía parte de la obra denominada “La Profecía de Simeón”, la cual había sido hurtada de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores La América, en la ciudad de Medellín.

De acuerdo con la información conocida durante el procedimiento, la pieza había sido sustraída por un hombre mientras se encontraba en exhibición en el templo religioso.

Posteriormente, la figura habría sido comercializada por un anticuario del municipio de Envigado y adquirida de buena fe por un artesano en la ciudad de Armenia, circunstancia que permitió establecer su ubicación y adelantar las actuaciones correspondientes para su recuperación.

Según la denuncia instaurada por el hurto, la imagen religiosa está avaluada en aproximadamente 45 millones de pesos. Finalmente, una vez recuperado el elemento y realizadas las verificaciones pertinentes, la pieza religiosa fue devuelta a sus propietarios.

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La gobernación del Quindío entregó tres vehículos al Ejército Nacional como parte de las acciones orientadas al fortalecimiento de la seguridad territorial.

La dotación, financiada con recursos del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSET), está integrada por dos camionetas tipo pick-up de doble cabina con tracción 4x4 y una buseta Mitsubishi Fuso modelo 2026, destinada al servicio oficial. En los próximos días se sumará una tercera camioneta con las mismas especificaciones técnicas.

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En noticias económicas, Hoy controversia entre dos congresistas del Quindío por la aprobación del presupuesto nacional, aunque el proyecto de presupuesto mismo se cayó por un error de trámite y tendrá que ser aprobado vía decreto, sin embargo, uno de los congresistas votó en contra porque considera que recorta en sectores claves como la educación superior, mientras el otro habla de incremento de inversión para la región

Estamos hablando del representante a la cámara del pacto histórico por el Quindío Miguel Grisales y el representante de Cambio Radical John Edgar Pérez, además ponente del proyecto de presupuesto.

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En primera instancia el congresista John Edgar Pérez señaló en redes sociales “Desde la plenaria de la Cámara de Representantes estamos debatiendo el Presupuesto General de la Nación y defendiendo los recursos que necesitan nuestros territorios. El Quindío pasó de una proyección de disminución del 9 % a un incremento del 14,9 % en los recursos previstos. Además, se destacan mayores inversiones en el país para sectores como la salud, la Rama Judicial y el deporte.

Y agrega “Este es el resultado de llevar las necesidades de las regiones a la mesa de discusión, presentar propuestas y defender las inversiones que contribuyen al desarrollo de nuestros departamentos. ¡Seguimos trabajando por el Quindío y por un presupuesto que responda a las necesidades de nuestra gente”

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Por su parte el congresista Miguel Grisales del Pacto Histórico que voto negativo el proyecto de presupuesto y explicó “Matrícula cero y subsidio de energía para estratos 1, 2 y 3 con asfixia presupuestal en el Presupuesto General de la Nación

En el marco de la rueda de prensa de la bancada del Pacto Histórico, el representante a la Cámara del Quindío, Miguel Grisales, sostuvo que el Presupuesto General de la Nación aprobado a la madrugada es un ataque directo a la juventud colombiana.

El congresista denunció que el Gobierno Nacional, atrapado en su “batalla cultural”, busca bloquear el acceso a la educación superior de los pobres al poner en riesgo inminente la política de gratuidad, matrícula cero, y los programas de permanencia universitaria, impidiendo de forma intencional que los hijos del pueblo continúen sus estudios universitarios.

Asimismo, Grisales lanzó una dura alerta por el fulminante golpe al bolsillo de las familias trabajadoras, advirtiendo que el nuevo presupuesto reduce drásticamente los subsidios de energía para los estratos 1, 2 y 3: “Los más pobres a pagar más”

Finalmente, el representante “Los representantes que votaron a favor de este presupuesto votaron también en contra de regiones porque saben que perjudican a los territorios más vulnerables de Colombia”, concluyó el representante Grisales.

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Fundaciones de pacientes con cáncer en el Quindío evidencian demoras en tratamientos y en la entrega de medicamentos lo que agrava la enfermedad, advierten que ni con tutelas logran una atención oportuna

Estamos hablando de la Fundación Lazo Rosa en el departamento que lleva 14 años brindando apoyo a pacientes con cáncer como con la entrega de turbantes, la atención psicológica y jurídica, así como encuentros que promueven el bienestar emocional.

En efecto Julieth Tejada, fundadora de la Fundación dijo que las barreras para el acceso a la salud no han mejorado y aumenta el riesgo de que la enfermedad se agrave puesto que una atención oportuna marca la diferencia.

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Reconoció que la dificultad se presenta con la no entrega de medicamentos, atrasos para las respectivas quimioterapias y cirugías. Fue enfática en señalar que lo más complejo del proceso es que las acciones de tutela fallan a favor de los pacientes, sin embargo, no es garantía para el cumplimiento inmediato de los procesos de salud para los pacientes.

Evidenció que un diagnóstico temprano y un tratamiento a tiempo puede salvar vidas por eso es fundamental el acceso a la salud sin ningún tipo de barreras administrativas como las que se viven actualmente.

Enfatizó que el cáncer es muy democrático porque no le importa el sexo, la edad por eso es clave el diagnóstico oportuno, realizar el autoexamen para prevenir el cáncer de mama que es uno de los más comunes.

Se refirió al reconocimiento del Emblema de Amor en el marco del aniversario de la ciudad lo que permite visibilizar la labor que realizan con los pacientes por eso se genera el impulso para seguir luchando

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Parques Nacionales Naturales de Colombia informa la publicación de los Lineamientos de Gestión Predial 2026-2027, un instrumento clave que define las pautas técnicas, jurídicas y operativas para el saneamiento, ordenamiento y gobernanza territorial en las áreas protegidas del país.

Este documento busca fortalecer la administración de los predios y optimizar la articulación entre el nivel central y las direcciones territoriales para garantizar la conservación del territorio, entre ellos el parque nacional natural de los nevados en Caldas, Risaralda, Tolima y Quindío.

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Personal de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ rescataron un cachorro de puma de aproximadamente 60 días de nacido en zona rural de Circasia

Desde la CRQ trasladaron al ejemplar al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, donde recibe atención especializada. El pequeño se encuentra en excelentes condiciones de salud.

Este hallazgo confirma la importancia de proteger los corredores biológicos y los hábitats naturales del Quindío.

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Empresas Públicas de Armenia EPA. continúa avanzando en el mejoramiento de la infraestructura de la ciudad con una intervención en la carrera 20, entre calles 11 y 12, que ya registra un avance físico del 97 %.

Actualmente, los trabajos se concentran en la preparación de la zanja principal para la reposición del pavimento y en la demolición de una cámara existente, actividades necesarias para avanzar hacia la culminación de la obra.

Esta intervención busca contribuir al mejoramiento de la infraestructura urbana y las condiciones del sector, beneficiando a los ciudadanos que residen y transitan por esta zona de Armenia.

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La gobernación del Quindío, a través de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, realizará hoy miércoles 21 de octubre, a las 4:00 p.m., la socialización del contrato de obra 012 de 2026, en la caseta comunal de la vereda La Cristalina, del municipio de Circasia.

Este encuentro permitirá dar a conocer los alcances de las labores de mantenimiento previstas para la infraestructura vial de la vereda Hojas Anchas.

Con esta intervención, se busca mejorar las condiciones de movilidad y conectividad de las comunidades rurales de Circasia, beneficiando tanto a los habitantes de Hojas Anchas como a los del sector de La Cristalina.

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La fundación Lazo Rosa de Armenia como parte de las actividades de prevención, información y orientación en el mes de la lucha contra el cáncer realizará la Carrera ADN Rosa para llenar las calles de esperanza, vida y solidaridad.

La carrera está programada para el 22 de noviembre en Armenia, Quindío. El plan: ¡Correr, caminar y apoyar juntos! no importa si eres deportista o si vas a marchar a tu propio ritmo: lo importante es usar la camiseta por quienes luchan todos los días con valentía. Las inscripciones están abiertas hasta el 31 de octubre. Mayor información en @carreraadnrosa

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El Concejo Municipal de Armenia eligió como presidente de la mesa directiva para la vigencia 2027, al concejal Ulises Uribe Puentes, al obtener 17 votos; mientras que Juan Diego Palacio y Juan David Torres López, serán primero y segundo vicepresidentes, respectivamente.

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En las próximas dos semanas se espera escalada de renuncias de secretarios de despachos en la gobernación del Quindío, la alcaldía de Armenia y las alcaldías de los municipios en su mayoría por aspiraciones políticas electorales

Las renuncias ya comenzaron por ejemplo en Montenegro, renunció el secretario de gobierno Mauricio Cárdenas que al parecer tiene intenciones de ser candidato a la alcaldía de esa localidad

En Calarcá renunciaron el secretario de gobierno Mario Augusto Castaño y el gerente de Empresas Públicas de Calarcá, EMCA Hernán Darío Gutiérrez también con intereses de participar en la contienda electoral del 2027

Y en las últimas horas a través de un video renunció el secretario del interior de la gobernación del Quindío, Jaime Andrés Pérez que también tiene interés en las próximas elecciones locales y regionales, se espera que otros secretarios de despacho de la gobernación renuncien.

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Hoy miércoles se realizará el encuentro titulado El bahareque: ese tesoro patrimonial que resistió otra vez a la tragedia, el cual busca poner en discusión la conservación de un sistema constructivo ligado a la identidad cultural de los pueblos del Eje Cafetero y reconocido como parte de los valores del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano, PCCC.

Construidas con materiales como caña, guadua, tierra y otros elementos orgánicos, las casas de bahareque forman parte de la arquitectura tradicional de la región. Su conservación cobra especial relevancia después del terremoto del pasado 10 de agosto, que dejó daños en edificaciones y reabrió la discusión sobre las condiciones de las viviendas y la protección del patrimonio arquitectónico.

Uno de los planteamientos que motivan esta jornada pedagógica será la pérdida progresiva de estas construcciones, demolidas en distintos municipios para dar paso a edificaciones de otros sistemas constructivos. La preocupación también se extiende a las zonas rurales, donde, según la reflexión que acompaña la convocatoria, algunos habitantes estarían recibiendo recomendaciones para demoler sus viviendas de bahareque.

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La conferencia será dictada por el antropólogo Roberto Restrepo y en ella se abordará el comportamiento de este sistema frente a los movimientos sísmicos, así como la importancia de evaluar las construcciones tradicionales sin desconocer sus características, su estado y las condiciones particulares de cada inmueble.

La conservación, en este sentido, no solo está relacionada con la apariencia de las viviendas, sino también con la memoria de las comunidades y sus formas de habitar el territorio.

La desaparición de estas casas también tendría repercusiones en el atractivo cultural y turístico de los municipios del Eje Cafetero, cuyas construcciones tradicionales hacen parte del paisaje que visitantes nacionales y extranjeros buscan conocer.

Este espacio tendrá lugar en Teatro Azul, ubicado en la carrera 13 con calle 11 en Armenia, este miércoles 21 de octubre, a las 6:00 p. m. La entrada es gratuita, con inscripción previa, y no hay restricción de edad.

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50 estudiantes del programa de Artes Visuales de la universidad del Quindío retomaron sus prácticas presenciales este 20 de octubre, en el Laboratorio de Creación María Cano con cátedras de Dibujo, Pintura, Escultura y Taller Central.

El regreso a estos espacios representa un avance en la recuperación de las actividades académicas prácticas y en los procesos de creación artística, fundamentales para su formación profesional.

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En deportes, en la Liga Nacional de Futbol de Salón Femenina, las chicas de Caciques del Quindío ganaron, gustaron y golearon 8 a 3 Huila Fut Salón en partido jugado en el coliseo del municipio de Córdoba.

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De otro lado, el Deportes Quindío logró un importante triunfo de visitante 1 a 0 ante Atlético en la fecha 14 del Torneo Dimayor de la B, resultado que prácticamente lo clasifica de forma matemática entre los ocho mejores, el último partido del Deportes Quindío será este sábado 24 de octubre en el estadio Centenario de Armenia ante Tigres a las 3 y 30 de la tarde.

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Finalmente, Armenia reconoce a sus grandes talentos deportivos, hoy miércoles 21 de octubre, se llevará a cabo la Premiación del Deportista del Año 2026, una celebración al esfuerzo, la disciplina y los logros de quienes dejan en alto el nombre de la ciudad, el acto de reconocimiento se llevará a cabo a las 4 de la tarde en la sede del concejo municipal de Armenia.