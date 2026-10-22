Imputan delito de secuestro al exgobernador de San Andrés, Everth Hawkins

El exgobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins, fue judicializado por su presunta participación en hechos de extorsión y secuestro contra dos contratistas de la Gobernación, a quienes les habrían exigido un total de 3.000 millones de pesos.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el exmandatario presuntamente habría contactado a integrantes del grupo delincuencial conocido como ‘Las Salsas Mexicanas’ para intimidar a las víctimas y exigirles dinero a cambio de permitirles continuar con sus actividades comerciales y no atentar contra su integridad ni la de sus familiares.

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La investigación permitió documentar, hasta el momento, dos casos en los que los afectados serían contratistas de la administración departamental. En uno de ellos, las presiones habrían incluido la retención de una familiar en Cartagena, Bolívar, con el propósito de obligar al pago del dinero exigido.

Por estos hechos, una fiscal del Gaula, adscrita a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, le imputó los delitos de extorsión agravada tentada y secuestro extorsivo agravado. Sin embargo, Hawkins Sjogreen no aceptó los cargos.

Un juez penal mixto de San Andrés le impuso una medida de aseguramiento no privativa de la libertad, decisión que fue apelada por la Fiscalía, por lo que el proceso judicial continúa.

El exgobernador fue capturado en Barranquilla, Atlántico, por unidades de la Policía Nacional, en cumplimiento de una orden judicial.