Esta semana tendrán lugar las pruebas de cámara para escoger al nuevo James Bond: ¿Quiénes estarán?

Este fin de semana, un grupo muy selecto de actores estará frente a las cámaras para realizar pruebas de cámara para el papel del 007.

¿Qué actores estarán en el casting?

Según diversas fuentes, el actor Callum Turner, esposo de Dua Lipa, conocido por la comedia romántica “One Night Only” y la franquicia de “Animales fantásticos”, y Jack Lowden, actor de la serie “Caballos lentos”, figuran entre los candidatos para estas pruebas, que tendrán lugar en Londres este fin de semana.

Según dos fuentes citadas por The Hollywood Reporter, los ensayos podrían comenzar el viernes.

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No está claro quiénes más podrían estar realizando pruebas.

Según algunas fuentes, citadas por el mismo medio, al menos tres actores participan en el proceso, aunque otra fuente señala que podrían ser hasta cinco los que se estarán probando.

¿Quiénes no estarán?

En un principio, se rumoreó que Jack O’Connell, recordado por su participación en la serie “Skims”, la película biográfica de Amy Winehouse “Back to Black” y “Pecadores”, estaba entre los candidatos, pero, al parecer, no es así, según indican diversas fuentes.

Según informan, el actor australiano Jacob Elordi, conocido por la serie “Euphoria” y la película “Frankenstein”, no está realizando ninguna prueba.

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¿Cómo son las pruebas?

Tampoco está claro qué tan complejas son estas pruebas, aunque se entiende que son exhaustivas.

Según diversas fuentes, constan de tres componentes: escenas de acción, desenvolvimiento ante la cámara y diálogos.

¿Quiénes dirigirán y producirán la nueva entrega?

Denis Villeneuve, director de la franquicia de “Duna”, está al frente de la nueva entrega de Bond, mientras que Amy Pascal y David Heyman fungirán como productores y supervisarán la franquicia para Amazon MGM Studios, compañía que adquirió los derechos creativos de la familia Broccoli en febrero de 2025.