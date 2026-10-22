Daft Punk regresará en forma de Lego para recrear la icónica pirámide de su gira “Alive” de 2007

LOS ANGELES, CA - JANUARY 26: Recording artists Guy-Manuel de Homem-Christo (L) and Thomas Bangalter of Daft Punk attend the 56th GRAMMY Awards at Staples Center on January 26, 2014 in Los Angeles, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage) / Steve Granitz

El dúo de música electrónica Daft Punk y la marca de bloques de construcción Lego se aliaron en una nueva colaboración multiplataforma que abarca productos, contenidos y experiencias de marca.

¿Cómo será el nuevo set de la marca de bloques?

La alianza incluye un set de Lego basado en el diseño escenográfico de la gira “Alive” de Daft Punk de 2007, una propuesta presentada a través de Lego Ideas, la plataforma oficial de creación colectiva de la compañía de juguetes.

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¿Por quién fue creado?

Creado por un dúo de padre e hijo de Bélgica, el proyecto “Daft Punk Concert” se presentó por primera vez en 2020 a un concurso de temática musical, en el que resultó ganador del gran premio.

Desde entonces, ha alcanzado los 10.000 apoyos, lo que significa que pasará a la siguiente fase de desarrollo.

¿En qué está basado?

El set está basado en el escenario en forma de pirámide que el dúo utilizó en 2007.

“El escenario piramidal es uno de los elementos más reconocibles del universo visual de Daft Punk; por eso, resulta muy apropiado que este diseño, creado por un fan, ocupe un lugar central en esta colaboración. Los seguidores siempre han desempeñado un papel fundamental en la historia de Daft Punk, y nos entusiasma ver cómo esa creatividad se refleja a través del universo Lego”, señaló Cédric Herve, director creativo de Daft Punk.

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¿Cómo fue el anuncio?

Para dar inicio a esta colaboración, Lego y Daft Punk han creado un cortometraje de 48 segundos en el que el dúo aparece representado por figuras de Lego, con sus característicos cascos, siguiendo un ladrillo rojo holográfico a través de un misterioso paisaje desértico.

La banda sonora incorpora una línea de bajo que rinde homenaje al álbum “Discovery” de 2001 del grupo, además de incluir el tema principal de su álbum “Human After All”, de 2005.