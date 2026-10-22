Ozuna regresa al reggaetón clásico con ‘Vulnerable’, junto a Ñengo Flow y Jory Boy

Ozuna presentó el video oficial de ‘Vulnerable’, su nueva colaboración con Ñengo Flow y Jory Boy, una canción que retoma los sonidos de sus inicios y apuesta por una propuesta centrada en la seducción, la picardía y el perreo.

El lanzamiento reúne a los tres artistas en una producción que busca conectar con la esencia del género urbano. Según el comunicado, el tema “abraza el sonido del reggaetón clásico y lo lleva a un terreno de seducción y picardía”.

La canción combina las características vocales de cada intérprete. Ozuna aporta su voz melódica, mientras que Ñengo Flow suma su carácter y Jory Boy incorpora su sello vocal. El resultado es una propuesta en la que la atracción y el coqueteo marcan el tono de la composición.

‘Vulnerable’ fue producida por ElCreadorHenry, Legazzy, Yazid y Dynell, quienes acompañan el encuentro musical de los tres artistas.

La colaboración reúne las interpretaciones de Ozuna, Ñengo Flow y Jory Boy en una canción que combina melodía y actitud, con una temática centrada en la seducción.

El comunicado destaca que los artistas presentan una propuesta que “conecta con la esencia del género”, a partir de la combinación de sus estilos vocales y una producción orientada al perreo.

El video fue grabado en Puerto Rico

El lanzamiento está acompañado de un video oficial dirigido por Ricardo Rivera, conocido como ‘Fue Ricky’, en Bayamón, Puerto Rico.

Con ‘Vulnerable’, Ozuna, Ñengo Flow y Jory Boy presentan una colaboración que reúne estilos alrededor de la sensualidad y el coqueteo.