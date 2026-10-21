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21 oct 2026 Actualizado 23:16

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Capturaron a dos hombres señalados del homicidio de un profesor pensionado en Medellín

El profesor pensionado habría sido torturado para robarlo y los presuntos responsables se harían pasar por compradores de un apartamento.

Capturados por el homicidio de un docente en Medellín- foto Policía Metropolitana

Capturados por el homicidio de un docente en Medellín- foto Policía Metropolitana

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La policía reportó la captura de dos hombres señalados de presuntamente robar y asesinar a un adulto mayor, hechos ocurridos el pasado mes de noviembre de 2026 en Medellín. La hermana de la víctima también fue amarrada en la vivienda donde habrían cometido los hechos ilegales.

Según el reporte de las autoridades, el adulto mayor de 73 años identificado como Luis Bernardo Villegas Ramírez, un profesor pensionado, quien fue amarrado y ahogado con una bolsa en la cabeza, lo que habría sido cometido como tortura para que delatara dónde tenía los objetos de valor dentro del inmueble del barrio Boston.

“Pensionado del magisterio, se encontraba en su apartamento junto a su hermana de 62 años, esperando a una persona con quien realizaría un negocio de compraventa de un inmueble. De acuerdo con nuestras investigaciones, los hoy capturados habrían ingresado a la vivienda, donde intimidaron, amarraron de pies y manos y amordazaron a las víctimas. El adulto mayor habría sido golpeado y asfixiado”, reportó el Coronel Richard Raúl Fajardo Ayala, comandante de la Policía Metropolitana.

La investigación, que duró alrededor de cuatro meses, se adelantó gracias a las cámaras de seguridad de la zona, que permitieron identificar a los judicializados y la ruta de escape. Los cuales fueron enviados a la cárcel tras las audiencias.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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