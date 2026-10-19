Policía incautó 7,6 toneladas de cocaína ocultas en panela en el puerto de Cartagena

La Policía Nacional incautó 7 toneladas, 646 kilos y 400 gramos de cocaína en el puerto de Cartagena, en un cargamento donde la droga estaba oculta mediante una mezcla con panela pulverizada.

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El decomiso fue realizado por la Dirección de Antinarcóticos el 19 de octubre, durante una inspección de mercancías en el marco de la Estrategia Esmeralda. Las alertas detectadas durante la verificación permitieron identificar la carga sospechosa y adelantar los procedimientos correspondientes.

Según la Policía, esta es la mayor incautación de cocaína registrada en los últimos 10 años en el puerto de Cartagena. El cargamento representa una afectación superior a los $42.000 millones para las finanzas de las organizaciones criminales y habría permitido evitar la distribución de aproximadamente 19 millones de dosis de esta sustancia.

El material incautado fue remitido a la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN) para los análisis técnicos correspondientes.

El brigadier general William Castaño Ramos, director de Antinarcóticos, destacó que el resultado demuestra la importancia de los controles de carga para detectar nuevas modalidades de ocultamiento de estupefacientes.

La Policía anunció que continuará reforzando las inspecciones en los principales puertos y puntos de salida de mercancías del país para combatir el tráfico internacional de drogas.