Gobierno De la Espriella ejecutó un nuevo bombardeo contra el ELN en Nariño: esto se sabe

En la mañana de este jueves 22 de octubre, las Fuerzas Militares adelantaron una operación de bombardeo contra integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento de Nariño.

Esta acción militar se produjo en medio de las operaciones ofensivas que se desarrollan contra las estructuras armadas ilegales que delinquen en el suroccidente del país. La operación busca golpear objetivos de esa guerrilla en territorio nariñense.

Por el momento, se conoce que las acciones militares continúan en desarrollo en la mañana de este jueves. Se espera que las autoridades entreguen información sobre la ubicación del objetivo, la estructura del ELN contra la que va dirigida la ofensiva y el balance operacional, incluidas posibles bajas o capturas.

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