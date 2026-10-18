El comandante del Cuerpo de Marines visitó Caracas para reactivar destacamento de EE.UU.

El comandante del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, Eric M. Smith, visitó Caracas este viernes para reactivar de manera oficial el Destacamento de Seguridad en la embajada del país norteamericano.

“Ayer reactivamos oficialmente el Destacamento de Seguridad del Cuerpo de Marines en nuestra Embajada en Caracas, junto al general Eric M. Smith”, indicó este sábado la legación de Estados Unidos en una publicación en su cuenta de X.

Asimismo, subrayó que el Departamento de Estado y el Cuerpo de Marines de EE.UU. mantienen una alianza histórica de seguridad en las instalaciones estadounidenses en todo el mundo.

Tras la captura en Caracas de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el 3 de enero, Venezuela ha recibido a varios funcionarios estadounidenses -como jefe del Comando Sur, Francis L. Donovan- y delegaciones de Washington para encauzar canales de diálogo en materia de seguridad, energía y diplomacia.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, viajó por segunda vez a Venezuela el pasado septiembre para participar en la firma de un nuevo contrato de la empresa estadounidense Chevron en la Faja Petrolífera del Orinoco, la mayor reserva de crudo en el mundo, días después del anuncio de un histórico macroacuerdo petrolero entre Washington y Caracas.

En febrero, cuando Wright viajó por primera vez a Venezuela, él y la presidenta encargada Delcy Rodríguez apostaron por la superación de las diferencias entre ambos países, cuyas relaciones diplomáticas se rompieron en 2019 y fueron restablecidas en marzo pasado.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Dan Caine, visitó en junio Venezuela para participar en reuniones con el Gobierno de Delcy Rodríguez.