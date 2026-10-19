¿EE.UU. influye en anuncio de Colombia sobre límites con Nicaragua? Habla Camilo Gómez

Este lunes, 19 de octubre, en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, habló el exdirector de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, Camilo Gómez, quien se refirió a lo recientemente anunciado por el presidente Abelardo de la Espriella, quien reveló que el próximo 30 de noviembre firmará y expedirá el decreto de líneas de base del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

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Gómez inició explicando el contexto del pleito entre Colombia y Nicaragua por este territorio, en donde mencionó que este país “buscó desde un principio quedarse con todas las islas. La demanda de Nicaragua contra Colombia no iba por un límite marítimo, iba por absolutamente todas las islas, incluidas San Andrés y Providencia, cosa que no sucedió”.

“El segundo elemento que es importante es que hay un principio básico del derecho internacional y es que el mar sigue a la tierra. Es decir, lo que pase en la tierra es lo que le da continuidad a lo que suceda en el mar. La tierra es la que le da derechos sobre el mar”, agregó.

En esa línea, el exfuncionario de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica se refirió a las declaraciones del jefe de Estado colombiano.

¿Estados Unidos tendría influencia?

Ahora, desde la mesa de 6AM W, de la mano de Juan Pablo Calvás, se puso sobre la mesa en el análisis previo a la entrevista si Estados Unidos tendría influencia en esa decisión del Gobierno Nacional.

Gómez respondió: “Me parece que la posición del presidente De la Espriella es una posición inicial y me parece, también, que es oportuno dejar que se desarrolle la estrategia que está pensando el presidente. Es un primer anuncio. No sé si, por ejemplo, el presidente vaya a convocar a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores o no, pero es un tema que apenas se está anunciando”.

La cuestión surgió porque, casi en consonancia con el anuncio del presidente colombiano sobre la próxima delimitación de la frontera marítima con Nicaragua, el secretario de estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió con el embajador encargado ante el gobierno de Managua, quien fue llamado a consultas para establecer los pasos a seguir tras la negativa del régimen Murillo - Ortega a aceptar el camino de la diplomacia al negar el ‘placet’ a la designada embajadora Natasha Franceschi.

¿Propuesta de De la Espriella iría en contra de los fallos internacionales sobre el caso?

Gómez afirmó que la propuesta del presidente Abelardo de la Espriella sobre una nueva carta náutica “no necesariamente” va en contra de los fallos.

“Los fallos tienen muchas aristas y no necesariamente va en contra. Yo creo que Colombia ha tenido una tradición de respeto hacia las decisiones internacionales de la justicia internacional. Obviamente, aquí sí existe un canciller y un presidente que son juristas, que conocen el derecho internacional y que, bajo esa lógica, creo que lo que están planteando debe haber sido estudiado a la luz de los fallos y de las normas internacionales y de las nacionales”.

Sobre las cartas náuticas

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“Creo que no es bueno especular, uno puede echar mucha teoría jurídica, la teoría jurídica que vale es que existe un presidente que, además, es un abogado que ha ejercido por muchos años, que no creo que se vaya a ir en contra de lo que las normas determinen. La tradición de Colombia en el derecho internacional ha sido la de ser cuidadoso en esa materia. Desde luego Colombia tiene que dar una batalla como por defender su soberanía marítima, y la dio de tal forma que Nicaragua no se ganó las islas, no se ganó el archipiélago, Nicaragua perdió en ese sentido una gran parte de la demanda correspondiente, y Colombia mantiene la soberanía”, dijo.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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