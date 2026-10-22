Después de cuatro años la ANT y SAC retoman el diálogo por el Campo en Colombia

Después de cuatro años, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) retoman sus relaciones y abren nuevamente un espacio de diálogo entre la entidad y uno de los gremios más estrechamente vinculados al desarrollo del campo colombiano que estuvo desatendido por el gobierno anterior.

El Presidente de la SAC , Jorge Enrique Bedoya, expresó su entusiasmo por recuperar este diálogo y destacó la importancia de que la directora de la ANT, Lina María Garrido, ponga en orden la casa y corrija los errores del pasado.

“Es muy grato después de cuatro años volver a sentarnos con quien dirige la ANT y realmente lo que se siente es empoderamiento, conocimientos y ganas de trabajar de la mano del campesinado”, afirmó Jorge Bedoya.

El retorno del gremio se produce en medio de reclamos de distintos sectores rurales por las dificultades de interlocución con la anterior administración, encabezada por Juan Felipe Harman, la acumulación de trámites y los compromisos pendientes.

Según las actas e informes del Consejo Directivo, estas situaciones también han generado preocupación entre líderes de las comunidades campesinas.

Durante el encuentro, la SAC puso a disposición todo su rigor técnico y jurídico para enderezar el rumbo de la política pública de tierras.

“Aquí hemos manifestado todo nuestro compromiso para que, desde la óptica jurídica y con todo el rigor, se corrijan los errores del pasado, pero también para mirar hacia adelante y lograr que esta Agencia cumpla su propósito de trabajar por un Campo y por los productores de alimentos de nuestro país”, enfatizó el líder gremial.

Para la ANT, la SAC es una aliada estratégica que será tratada y acompañada como lo merece, y para este gremio, la seguridad jurídica de la tierra es fundamental para impulsar la productividad del campo.

De otro lado la Directora de la ANT Lina Garrido, aseguró que el Consejo Directivo vuelve a ser un escenario de diálogo genuino, participativo y transparente, donde los verdaderos actores del campo tienen asiento y poder de concertación para que el país sea un país de propietarios.