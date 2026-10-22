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22 oct 2026 Actualizado 12:41

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Congreso busca exaltar la Semana Santa de Guamal y el patrimonio de Tenererife, Magdalena

A través de la radicación de proyectos de ley impulsados por el Senador Carlos Mario Farelo.

Imagen de referencia, Tenerife Magdalena/ Cortesía

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Ante el Congreso de la República se anunció la radicación de tres proyectos de ley, con los que se busca impulsar iniciativas relacionadas con la atención en salud, el reconocimiento de las tradiciones religiosas y la preservación del patrimonio del departamento del Magdalena.

En el caso de la cultura en el departamento se busca fortalecer e impulsar los saberes religiosos de la Semana Santa del Municipio de Guamal para que esta sea reconocida como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Nación.

Otro de los proyectos pretende exaltar la historia y el legado del municipio de Tenerife, que cuenta con una trayectoria para la memoria y el patrimonio cultural del departamento.

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Esta iniciativas fueron impulsadas por el senador Carlos Mario Farelo, quien destacó que las tres iniciativas responden a diferentes necesidades de la población y buscan contribuir al bienestar de los ciudadanos, así como a la protección de las tradiciones y la memoria histórica del territorio.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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