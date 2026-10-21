URT llegó al MAgdalena para atención integral a víctimas

Santa Marta

La directora general de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Myriam Carolina Martínez Cárdenas, se reunió con los equipos profesionales de Magdalena y Atlántico para conocer los principales retos que enfrenta la implementación de la política de restitución y revisar acciones orientadas a mejorar la atención a las víctimas.

“Estamos comprometidos a mejorar la atención, la gestión institucional y a cumplir las órdenes judiciales, lo que permite la restitución de los derechos de las víctimas de despojo y abandono forzado”, señaló la directora general.

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La visita hace parte de las jornadas de trabajo con los equipos territoriales de la entidad, con el propósito de conocer sus necesidades y fortalecer la implementación de la política pública de restitución de tierras.