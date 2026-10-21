Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

21 oct 2026 Actualizado 21:25

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Santa Marta

URT llegó al MAgdalena para atención integral a víctimas

La directora general, Myriam Carolina Martínez Cárdenas, se reunió con los equipos profesionales en Santa Marta para identificar dificultades y revisar acciones que permitan avanzar en la restitución de tierras.

URT llegó a MAgdalena y Atlántico para atención integral a víctimas/ URT

URT llegó a MAgdalena y Atlántico para atención integral a víctimas/ URT

URT llegó a MAgdalena y Atlántico para atención integral a víctimas/ URT
Santa Marta
Añadir Caracol Radio en Google

Santa Marta

La directora general de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Myriam Carolina Martínez Cárdenas, se reunió con los equipos profesionales de Magdalena y Atlántico para conocer los principales retos que enfrenta la implementación de la política de restitución y revisar acciones orientadas a mejorar la atención a las víctimas.

“Estamos comprometidos a mejorar la atención, la gestión institucional y a cumplir las órdenes judiciales, lo que permite la restitución de los derechos de las víctimas de despojo y abandono forzado”, señaló la directora general.

Le puede interesar:

Siniestros viales con víctimas fatales siguen siendo motivo de preocupación en Santa Marta

La visita hace parte de las jornadas de trabajo con los equipos territoriales de la entidad, con el propósito de conocer sus necesidades y fortalecer la implementación de la política pública de restitución de tierras.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado