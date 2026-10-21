URT llegó al MAgdalena para atención integral a víctimas
La directora general, Myriam Carolina Martínez Cárdenas, se reunió con los equipos profesionales en Santa Marta para identificar dificultades y revisar acciones que permitan avanzar en la restitución de tierras.
Santa Marta
La directora general de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Myriam Carolina Martínez Cárdenas, se reunió con los equipos profesionales de Magdalena y Atlántico para conocer los principales retos que enfrenta la implementación de la política de restitución y revisar acciones orientadas a mejorar la atención a las víctimas.
“Estamos comprometidos a mejorar la atención, la gestión institucional y a cumplir las órdenes judiciales, lo que permite la restitución de los derechos de las víctimas de despojo y abandono forzado”, señaló la directora general.
Le puede interesar:
Siniestros viales con víctimas fatales siguen siendo motivo de preocupación en Santa Marta
La visita hace parte de las jornadas de trabajo con los equipos territoriales de la entidad, con el propósito de conocer sus necesidades y fortalecer la implementación de la política pública de restitución de tierras.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...