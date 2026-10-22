Desde el distrito de Santa Marta se busca mejorar el trabajo con las comunidades

Santa Marta

En Santa Marta se convocó a los líderes sociales y presidentes de las Juntas de Acción Comunal, a participar en la Cumbre de Líderes Sociales y la Alcaldía Distrital. Será un espacio de diálogo y concertación para fortalecer el trabajo conjunto con las comunidades, hacer seguimiento a los compromisos adquiridos en los barrios y avanzar en el cumplimiento de los acuerdos establecidos con la ciudadanía.

“Se han abordado en estos tres años 33 sectores de la ciudad, beneficiando a más de 28.000 ciudadanos. Sin embargo, la estrategia Alcaldía al Barrio también se caracteriza porque el alcalde realiza compromisos directos con estos sectores eh y comunidades. De manera que la cumbre del 26 de octubre, lo que se propone es realizar un seguimiento al cumplimiento de todos esos compromisos”, dijo la Alta consejera para la Paz y el Postconflicto Jennifer del Toro.

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La agenda también contempla la construcción de acuerdos entre los líderes sociales, la Alcaldía y las entidades del Ministerio Público para prevenir y gestionar la conflictividad social relacionada con la prestación de los servicios públicos, como una garantía de los derechos de las comunidades.

“Una ciudad que va a estar afectada por el Fenómeno del Niño será Santa Marta, toda vez que no es un secreto que nuestra ciudad tiene todos estos problemas estructurales, históricos en materia de agua y alcantarillado. Pero el desabastecimiento de agua en una ciudad como la nuestra tiene dos efectos. El primero es que efectivamente hay una crisis en la familia, en el hogar, a la que no le llega el agua. Nosotros queremos preparar a Santa Marta para la gestión social de esta crisis”, puntualizó.