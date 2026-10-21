En medio de operación del EJC murió ‘Resorte’, cabecilla de finanzas del ELN en Norte de Santander

Ricardo Trigos Peñaranda, conocido con el alias de ‘Resorte’, murió durante un combate con tropas del Ejército Nacional en la vereda Palo Colorado, en el municipio de Chinácota, Norte de Santander.

Según información militar, era señalado de ser cabecilla de finanzas del Frente Urbano Reynaldo Ardila Gómez, perteneciente al Frente de Guerra Urbano Nacional del ELN.

La operación se desarrolló hacia las 9:00 de la mañana de este 20 de octubre, con participación de unidades del Gaula Militar de la Brigada 30 y del Gaula Militar Norte de Santander, en desarrollo de la operación Estabilidad No. 010 Olimpo, con apoyo del BAFUR 2 y en coordinación con el Gaula de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

De acuerdo con la información de inteligencia militar, Trigos Peñaranda tenía 40 años, era oriundo de La Playa de Belén, Norte de Santander, y llevaba nueve años en organizaciones armadas. Las autoridades lo identificaban con el alias de ‘Resorte’ y le atribuían funciones de inteligencia delictiva, finanzas y apoyo logístico para esta estructura criminal.

El reporte señala que en 2018 y 2019 habría sido cabecilla urbano del Ejército Popular de Liberación (EPL) y que, para 2025, figuraba como cabecilla de finanzas del componente económico del Frente Reynaldo Ardila Gómez del ELN.

Entre los hechos que le atribuyen las autoridades está su presunta participación en el secuestro de un comerciante identificado como Isaías Ascanio León, en 2019; el secuestro de dos periodistas vinculados al periódico La Opinión, en 2020; y el secuestro de un ganadero identificado como Iván Cetina, ese mismo año.

Asimismo, el informe militar indica que fue capturado el 5 de marzo de 2021 en inmediaciones de la vereda San Agustín de los Pozos, en jurisdicción de Cúcuta, por hechos relacionados con fabricación y porte de armas, concierto para delinquir, secuestro y homicidio. En ese procedimiento, según el reporte, fueron incautadas cuatro pistolas, una carabina calibre .22, granadas y munición.

También se le atribuye una presunta participación en el doble homicidio de dos ciudadanos venezolanos ocurrido el 29 de agosto de 2026 en la vía hacia San Faustino.

Durante el combate de este martes, las tropas incautaron una pistola, un proveedor para munición de 9 milímetros, tres cartuchos del mismo calibre, una camioneta y dos celulares.

Tras verificar su identificación, las autoridades encontraron anotaciones judiciales por secuestro extorsivo, concierto para delinquir, tráfico de armas y homicidio, entre otras conductas.

La situación judicial derivada de estos antecedentes está pendiente de establecerse, según el reporte militar.

Impacto en la estructura del ELN

De acuerdo con la evaluación operacional del Ejército, la muerte de alias ‘Resorte’ representa una afectación a las capacidades de mando y control, financiación y coordinación del Frente Urbano Reynaldo Ardila Gómez.

La institución sostiene que el resultado debilita las actividades relacionadas con narcotráfico, extorsiones, secuestros, homicidios selectivos y apoyo logístico en Cúcuta y su área metropolitana.

El informe también señala que su muerte podría obligar a la organización armada a reorganizar sus mandos y redistribuir funciones, además de afectar sus capacidades de inteligencia delictiva, movilidad y coordinación en zonas como Cúcuta, Chinácota, San Faustino y Villa del Rosario.

Según la información militar, la operación busca reducir la capacidad de esta estructura para ejecutar acciones criminales contra comerciantes, empresarios y otros sectores de la población civil.

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