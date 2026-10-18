Alerta en El Carmen, Norte de Santander, por nuevo cilindro con insignias del ELN. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Un nuevo cilindrocon insignias alusivas al ELN fue abandonado en la entrada al municipio de El Carmen, en Norte de Santander, durante la madrugada de este domingo 18 de octubre, situación que mantiene en alerta a las autoridades y genera preocupación entre los habitantes de esta población del Catatumbo.

Este hecho se suma a otros episodios similares registrados en el municipio durante los últimos meses.

El pasado 4 de julio fueron abandonados tres cilindros, mientras que el 10 de octubre se reportó otro caso en esta misma localidad.

Con el hallazgo de este domingo, se vuelve a encender la preocupación por la presencia de estos elementos en los accesos al municipio y por los riesgos que pueden representar para la seguridad de la población.