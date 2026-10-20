Barrio Belén lleva 45 días sin cámaras de seguridad prometidas por la alcaldía

Cúcuta

La inseguridad tiene en alerta a los habitantes del barrio Belén, donde, según denunció Diosemel García, presidente de la Junta de Acción Comunal, los robos han aumentado durante el último mes tras el retiro de las cámaras de seguridad en el sector.

La comunidad asegura que lleva cerca de mes y medio sin estos dispositivos y cuestionan que, hasta el momento, no se hayan instalado las nuevas cámaras de seguridad anunciadas por la administración municipal para reforzar la vigilancia.

“Se han aumentado los robos en nuestro barrio Belén por el tema de las cámaras de seguridad, pues llevamos más de 45 días que las desinstalaron y pensamos que había sido por una razón real para la seguridad de todos, pero no ha pasado nada, solo son promesas y ahora quedamos peor ”, afirmó el líder comunal en los micrófonos de Caracol Radio.

De acuerdo con el presidente de la Junta de Acción Comunal, la problemática afecta a los cinco sectores que conforman el barrio Belén y explicó que el retiro de las cámaras estaría relacionado con una actualización anunciada por el alcalde, cuyo propósito sería instalar nuevos equipos, sin embargo, aseguró que la comunidad continúa a la espera de respuestas concretas.

“Estamos esperando y esperando, pero el aumento de robos sigue en nuestro barrio Belén y nadie nos dice que va a pasar, además, la policía ni siquiera pasa por el sector”, manifestó el presidente de la JAC, al reiterar el llamado a la Alcaldía para que cumpla con la instalación de las cámaras prometidas y a la Policía Nacional para que incrementen los patrullajes.

A esta situación se suma la alta presencia de habitantes de calle en distintos puntos del barrio, una problemática que, de acuerdo con García, también genera preocupación por las condiciones de seguridad y contaminación del entorno, por lo que la comunidad pide que los programas de atención dirigidos a esta población no se concentren únicamente en la zona céntrica, sino que también lleguen a los barrios alejados y las invasiones.

García incluyó en sus solicitudes recuperar la subestación de Policía en el barrio Belén, que, según indicó, funcionaba en años anteriores, que el alcalde haga presencia en el sector y que las autoridades cumplan con lo prometido en materia de seguridad.