Soacha declara calamidad pública ante la emergencia por lluvias

Las lluvias no han dado tregua para Soacha, uno de los municipios de Cundinamarca más afectados durante las últimas semanas; ante la emergencia, que según la alcaldía, superó la capacidad ordinaria de respuesta, fue declarada la calamidad pública en Soacha mediante el Decreto 119 de 2026.

Con esto buscan movilizar recursos adicionales y adelantar acciones urgentes para atender las afectaciones ocasionadas por las lluvias, proteger a las comunidades y recuperar la infraestructura comprometida.

Las precipitaciones de alta intensidad han provocado inundaciones, desbordamientos, taponamientos de redes de drenaje, procesos de erosión y daños en vías de diferentes sectores de la ciudad. El balance presentado ante el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres reporta más de 100 emergencias atendidas y cerca de 980 metros cúbicos de material de arrastre retirados.

“Necesitamos fortalecer la capacidad operativa para responder a los puntos críticos. Hacemos un llamado al Acueducto de Bogotá para que adelante oportunamente las labores de limpieza y recuperación del sistema de alcantarillado en los sectores donde tiene competencia. La protección de las familias de Soacha requiere coordinación institucional y acciones concretas”, señaló el alcalde Julián Sánchez.

La solicitud se da en medio de las emergencias registradas en las comunas 1, 2, 3, 4 y 5, así como en puntos del corredor de la Autopista Sur. Entre los sectores reportados se encuentran Compartir, Ciudad Latina, Santa Ana, El Danubio, León XIII, Ciudadela Sucre, Cazucá y Quintanares.