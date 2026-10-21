Patricia Caicedo exige respuestas en el Senado por la crisis de basuras en Santa Marta

La senadora Patricia Caicedo, del Pacto Histórico, lideró en la Comisión Quinta del Senado, un debate de control político sobre la crisis de residuos sólidos en Santa Marta.

La discusión examinó las responsabilidades del operador ATESA y de las entidades competentes frente a las deficiencias del servicio y sus consecuencias para las comunidades, el ambiente y la economía de la ciudad.

Con informes de las autoridades de vigilancia y control y denuncias ciudadanas, Caicedo exige explicar por qué persisten puntos de acumulación de basuras y qué resultados producen las medidas adoptadas.

El debate conecta las observaciones técnicas con la experiencia cotidiana de los habitantes que reportan malos olores, presencia de vectores y dificultades en la recolección.

Uno de los principales cuestionamientos se concentra en el relleno sanitario Palangana. La senadora exigió claridad sobre su capacidad disponible, las autorizaciones que respaldan su operación y las alternativas que garantizan la continuidad de la disposición final.

También reclamó respuestas sobre las decisiones tomadas ante las advertencias de agotamiento y la financiación de las soluciones.

Frente al sistema de recolección, Caicedo pidió el cumplimiento de rutas y frecuencias, el estado de los vehículos y la disponibilidad real de la flota. La exigencia incluye una operación que responda a las necesidades de los barrios, los corregimientos y los sectores de difícil acceso, así como al aumento de residuos durante las temporadas turísticas.

El retiro de los contenedores ocupa otro lugar central. La senadora cuestiona si el desmonte cuenta con un diagnóstico que distingue los problemas del sistema de almacenamiento de las fallas de recolección. Exige conocer la alternativa para cada sector y el destino de los contenedores y camiones asociados, ante el riesgo de que la basura continúe acumulándose en los mismos puntos, ahora sin recipientes.

El debate también aborda la separación desde los hogares, el aprovechamiento y la participación de los recicladores. Caicedo reclama resultados medibles de los programas de educación ambiental: hogares atendidos, rutas selectivas en funcionamiento y toneladas efectivamente recuperadas.

En el componente financiero, la senadora exige rendición de cuentas sobre los recursos ambientales que aporta Santa Marta, los contratos financiados, los compromisos de largo plazo y los beneficios que recibe la ciudad.

El cuestionamiento apunta a establecer cómo se convierte el esfuerzo de los contribuyentes en protección ambiental y mejoras verificables en el territorio.

Con este debate, Patricia Caicedo exige que la administración, el operador y las autoridades respondan por sus decisiones y por el cumplimiento de sus obligaciones. La demanda es concreta: que los samarios reciban el servicio que pagan y que los recursos ambientales produzcan resultados en la ciudad.