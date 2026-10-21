Rap y breakdance Hip Hop al parque Bogotá 2026: programación completa y recomendaciones

El tradicional evento de la ciudad que destaca lo mejor de la expresión artística urbana celebra su edición 28 bajo el concepto ‘En la esquina se escribe la historia’, el cual evoca los orígenes de la cultura del rap. Según el Instituto Distrital de las Artes (IDARTES), este evento ha evolucionado a lo largo de las décadas, adaptándose a diferentes generaciones.

Desde sus inicios en 1996, se conoció como ‘Rap a la Torta’ por su realización en el teatro al aire libre La Media Torta. Logró en su primera edición una cifra de 5.000 asistentes, albergando el evento así un conjunto de componentes que integran al hip hop, llegando a consolidarse como un espacio multicultural que surgió de los eventos locales de rap alrededor de la ciudad.

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¿Cuándo se realiza Hip Hop al Parque 2026?

El evento musical y artístico se llevará a cabo en el parque Simón Bolívar el 24 y 25 de octubre y se centrará en cómo las experiencias personales, las historias de barrio, la crítica social, anécdotas, la identidad y la experimentación en los ritmos conforman las propuestas que integran el cartel de este año.

En esta ocasión, el festival reunirá este año distintas generaciones, geografías y formas de percibir el rap, por medio de figuras y representantes del género con una trayectoria consolidada en el entorno latinoamericano y estadounidense, no dejando de lado a los proyectos e iniciativas que desarrollan su carrera desde Bogotá.

Programación oficial Hip Hop al Parque 2026

Los artistas internacionales que conformarán el festival provienen de países como México, Francia, España, Brasil y Estados Unidos.

Sábado 24 de octubre

12:30 P.M. - Dr. Skratch (Distrital)

- Dr. Skratch 12:50 P.M. - Most Ralf N Lark (Distrital)

- Most Ralf N Lark 1:25 P.M. - Batallas Breaking BIVA 1 y 2

- Batallas Breaking BIVA 1 y 2 2:05 P.M. - Chelo Hop (Distrital)

- Chelo Hop 2:45 P.M. - Hispana (México)

- Hispana 3:30 P.M. - Sucio Bang (Distrital)

- Sucio Bang 4:05 P.M. - Batallas Breaking BIVA 3 y 4

- Batallas Breaking BIVA 3 y 4 4:40 P.M. - Geassassin, Solo Cadáver & Drama Theme (México)

- Geassassin, Solo Cadáver & Drama Theme 5:25 P.M. - DJ Karl (Distrital)

- DJ Karl 5:45 P.M. - Lianna (Medellín)

- Lianna 6:30 P.M. - La Dupla (España)

- La Dupla 7:20 P.M. - El Redcode (Distrital)

- El Redcode 8:00 P.M. - Zetazeta (Medellín)

- Zetazeta 8:45 P.M. - Ali A.K.A. Mind (Bogotá)

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Domingo 25 de octubre

12:00 M. - DJ Revueltaz (Distrital)

- DJ Revueltaz 12:20 P.M. - Roll The Voice (Distrital)

- Roll The Voice 12:55 P.M. - Batallas Breaking BIVA Semifinales

- Batallas Breaking BIVA Semifinales 1:30 P.M. - Clandestino MSR (Distrital)

- Clandestino MSR 2:10 P.M. - Potsikei (Francia)

- Potsikei 2:45 P.M. - Kain Amnistía (Distrital)

- Kain Amnistía 3:20 P.M. - Batallas Breaking BIVA Final

- Batallas Breaking BIVA Final 3:45 P.M. - Red Bull Batalla Exhibición

- Red Bull Batalla Exhibición 4:35 P.M. - Izla (Cali)

- Izla 5:10 P.M. - Da Guedes (Brasil)

- Da Guedes 5:50 P.M. - DJ Huex (Distrital)

- DJ Huex 6:10 P.M. - Pielroja (Colombiano en el Exterior)

- Pielroja 6:55 P.M. - Rah Digga & Rampage (Estados Unidos)

- Rah Digga & Rampage 7:50 P.M. - Clafseis (Distrital)

- Clafseis 8:30 P.M. - Portavoz & DJ Jopsen (Chile)

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Recomendaciones para el evento

Desde la Secretaría de Recreación y Deporte se comparten estas pautas a la hora de ingresar y disfrutar del espacio:

El evento es gratuito y está dirigido a mayores de 14 años.

El ingreso general será por la calle 63 , por medio de 42 filtros ubicados de la siguiente manera: 21 en el costado oriental y 21 en el occidental.

, por medio de 42 filtros ubicados de la siguiente manera: 21 en el costado oriental y 21 en el occidental. Las personas con discapacidad y con movilidad restringida podrán ingresar por la carrera 60, entrada Bolívar 4 , con un acompañante y el apoyo del personal logístico.

, con un acompañante y el apoyo del personal logístico. No estará permitido ingresar alimentos ni bebidas a la zona del evento, ni sustancias inflamables o explosivas, aerosoles presurizados, parlantes, objetos contundentes, latas, envases de vidrio, elementos cortopunzantes o armas.

a la zona del evento, ni sustancias inflamables o explosivas, aerosoles presurizados, parlantes, objetos contundentes, latas, envases de vidrio, elementos cortopunzantes o armas. Está prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas ni de personas bajo sus efectos.

En la vestimenta, los asistentes no podrán ingresar al festival con camisetas deportivas alusivas a equipos de fútbol, tanto del plano nacional como internacional.

Elementos que obstruyan la visibilidad o el espacio tampoco estarán permitidos.

No se permitirá el ingreso de bicicletas, patinetas o patines a la zona central del parque, ni la manipulación de drones durante.

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