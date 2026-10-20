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20 oct 2026 Actualizado 22:29

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Pizza Master 2026: Precios, restaurantes en competencia y cómo participar

Le contamos lo que debe saber sobre esta nueva versión de Pizza Máster 2026, cómo puede participar y elegir las mejores pizzas de cada ciudad

Pizza Master 2026: Precios, restaurantes en competencia y cómo participar. Foto: Getty Images

Pizza Master 2026: Precios, restaurantes en competencia y cómo participar. Foto: Getty Images / Burke/Triolo Productions

Pizza Master 2026: Precios, restaurantes en competencia y cómo participar. Foto: Getty Images
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Este año se celebra una nueva versión del esperado Pizza Máster. el evento que se celebra cada año con varios restaurantes que participan por elegir al ganador de la mejor pizza en cada ciudad, es uno de los más importantes del país. Este año llega a Ibagué con 12 restaurantes en competencia.

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¿Cómo se elige la mejor pizza?

Durante una semana, varios restaurantes eligen su mejor pizza para ofrecerla a los comensales y que sea evaluada por ellos. La votación se hace por medio de la aplicación Tulio Recomienda (que se encuentra disponible en la app store de cada equipo celular), donde hay unas estrellas y se vota por medio de ellas. Allí también se podrá ver un mapa de cada ciudad con los restaurantes en competencia y una descripción de cada pizza.

Precios:

Durante el evento de Pizza Master hay un precio fijo para las pizzas en competencia, todas las pizzas tienen un precio único de $22.000 pesos, si decide llevar para consumir en otro lugar el precio será de $24.000.

Cabe recordar que: una pizza completa para compartir vale $22.000 si decide pedirla con acompañamientos o adicionales, estos se cobrarán por separado.

Ciudades participantes:

El Pizza Master 2026 se realizará en ciudades como: Bogotá y Cundinamarca, Medellín y Antioquia, Cali y Valle del Cauca, Bucaramanga y Santander, Barranquilla y Atlántico, Villavicencio y Meta, Pereira y Risaralda, Ibagué y Tolima, Montería y Córdoba, Cartagena y Bolívar, Manizales y Caldas, Neiva y Huila, Popayán y Cauca, Florencia y Caquetá, Santa Marta y Magdalena, Armenia y Quindío y Leticia y Amazonas.

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Fechas:

El concurso de Pizza Máster de 2026 se extenderá hasta el próximo domingo 25 de octubre.

Algunos restaurantes en competencia:

Bogotá:

  • Ostería La Colpa
  • Superchesse
  • Via del Cuore
  • Clandestine Pizza
  • Artesano HR
  • Indizio
  • Jimmy Burguer Pizza
  • La Martina Trattoria
  • Sorrento
  • 96 ST

Medellín:

  • Pizzaiolo
  • Pizzarella
  • Vulcano
  • La Propia Pizzería
  • Volare Pizza e Pasta
  • La plazuela
  • Cuervo Negro
  • Ricotta Sibarita
  • Basilico Pizzería
  • Dukes Pizzas

Cali:

  • Amadea Pizzería
  • Constantina Pizzería
  • Alquimia
  • El castillo artesano
  • Olivia Pizza Garden
  • Artesana Pizza
  • Migliori’s Pizza
  • Elsa Café
  • La Rústica
  • Casa Dispersa

Bucaramanga:

  • Pizarrón
  • La Pizzería
  • Aki Tu Pizza
  • Stay Fresko
  • La Pizzería Fastfood
  • Necio
  • Che Porteño
  • Pixco & Valentina
  • Pizza en leña
  • Macadamia

Barranquilla:

  • Bruma Coffee Lab
  • Olivia
  • Fiorella
  • Tomatina
  • Enzo Terraza
  • Il Grecco
  • Amalfi Cucina
  • Bocas de Cenizza
  • Tropique
  • Coliseo Sports Bar

Tolima:

  • La Barra Crea Tu Pizza
  • Plaza Express
  • Nonna Pizza
  • Drive Pizza
  • Forno D’ Oro
  • Franco’s Pizzería
  • Flor De Loto
  • Positano
  • Pizzería D’Napoli
  • Bruna Pizza

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Marylin León

Marylin León

Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio...

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