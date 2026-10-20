Pizza Master 2026: Precios, restaurantes en competencia y cómo participar

Este año se celebra una nueva versión del esperado Pizza Máster. el evento que se celebra cada año con varios restaurantes que participan por elegir al ganador de la mejor pizza en cada ciudad, es uno de los más importantes del país. Este año llega a Ibagué con 12 restaurantes en competencia.

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¿Cómo se elige la mejor pizza?

Durante una semana, varios restaurantes eligen su mejor pizza para ofrecerla a los comensales y que sea evaluada por ellos. La votación se hace por medio de la aplicación Tulio Recomienda (que se encuentra disponible en la app store de cada equipo celular), donde hay unas estrellas y se vota por medio de ellas. Allí también se podrá ver un mapa de cada ciudad con los restaurantes en competencia y una descripción de cada pizza.

Precios:

Durante el evento de Pizza Master hay un precio fijo para las pizzas en competencia, todas las pizzas tienen un precio único de $22.000 pesos, si decide llevar para consumir en otro lugar el precio será de $24.000.

Cabe recordar que: una pizza completa para compartir vale $22.000 si decide pedirla con acompañamientos o adicionales, estos se cobrarán por separado.

Ciudades participantes:

El Pizza Master 2026 se realizará en ciudades como: Bogotá y Cundinamarca, Medellín y Antioquia, Cali y Valle del Cauca, Bucaramanga y Santander, Barranquilla y Atlántico, Villavicencio y Meta, Pereira y Risaralda, Ibagué y Tolima, Montería y Córdoba, Cartagena y Bolívar, Manizales y Caldas, Neiva y Huila, Popayán y Cauca, Florencia y Caquetá, Santa Marta y Magdalena, Armenia y Quindío y Leticia y Amazonas.

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Fechas:

El concurso de Pizza Máster de 2026 se extenderá hasta el próximo domingo 25 de octubre.

Algunos restaurantes en competencia:

Bogotá:

Ostería La Colpa

Superchesse

Via del Cuore

Clandestine Pizza

Artesano HR

Indizio

Jimmy Burguer Pizza

La Martina Trattoria

Sorrento

96 ST

Medellín:

Pizzaiolo

Pizzarella

Vulcano

La Propia Pizzería

Volare Pizza e Pasta

La plazuela

Cuervo Negro

Ricotta Sibarita

Basilico Pizzería

Dukes Pizzas

Cali:

Amadea Pizzería

Constantina Pizzería

Alquimia

El castillo artesano

Olivia Pizza Garden

Artesana Pizza

Migliori’s Pizza

Elsa Café

La Rústica

Casa Dispersa

Bucaramanga:

Pizarrón

La Pizzería

Aki Tu Pizza

Stay Fresko

La Pizzería Fastfood

Necio

Che Porteño

Pixco & Valentina

Pizza en leña

Macadamia

Barranquilla:

Bruma Coffee Lab

Olivia

Fiorella

Tomatina

Enzo Terraza

Il Grecco

Amalfi Cucina

Bocas de Cenizza

Tropique

Coliseo Sports Bar

Tolima:

La Barra Crea Tu Pizza

Plaza Express

Nonna Pizza

Drive Pizza

Forno D’ Oro

Franco’s Pizzería

Flor De Loto

Positano

Pizzería D’Napoli

Bruna Pizza

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