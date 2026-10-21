Cayó ‘Brayan Veneco’, cabecilla del frente 4 de las disidencias Farc en Antioquia y sur de Bolívar

Capturan a ‘Brayan Veneco’, cabecilla del frente 4 de las disidencias de las Farc en Antioquia y Bolívar. Foto: DIJIN.

Medellín

En un hospital del municipio de Morales, sur de Bolívar, fue capturado David José Rosales Castiblanco, conocido con el alias de ‘Brayan Veneco’, señalado por las autoridades de ser uno de los principales cabecillas del Frente 4 de las disidencias de las Farc y de participar en múltiples hechos violentos en Antioquia y Bolívar.

El hombre, de nacionalidad venezolana, figuraba en el cartel de los más buscados de la Gobernación de Antioquia, que ofrecía hasta 150 millones de pesos por información que permitiera su captura.

‘Brayan Veneco’ fue localizado por investigadores de la Policía Nacional mientras recibía atención médica por varias heridas ocasionadas con arma de fuego. Durante el procedimiento de captura, las autoridades recibieron información de inteligencia sobre un posible ataque contra el centro asistencial y las instalaciones policiales de Morales, organizado por alias ‘Danilo’, también conocido como ‘Cristian Garra’.

Ante esta amenaza, las autoridades coordinaron un operativo de evacuación aérea para trasladar al capturado a una clínica de mayor complejidad en Aguachica, Cesar. Allí permanece bajo custodia policial mientras recibe atención médica especializada.

Detalles del prontuario criminal

Según las investigaciones, alias ‘Brayan Veneco’ habría ingresado a las disidencias de las Farc en enero de 2020 y, con el paso del tiempo, se habría convertido en uno de los hombres de confianza de alias ‘Jhon Fiera’ y alias ‘Alonso’, identificados por las autoridades como dirigentes de esa estructura criminal.

Su presunta área de influencia abarcaba zonas rurales de Segovia, Remedios y El Bagre, en Antioquia, así como los municipios de Morales y Santa Rosa del Sur, en Bolívar.

Uno de los hechos más graves por los que es investigado ocurrió el 22 de mayo de 2024, cuando una emboscada contra integrantes del Clan del Golfo dejó 13 personas muertas en la vereda Plaza Nueva, zona rural de Remedios, Antioquia.

Asimismo, las autoridades lo relacionan con enfrentamientos armados registrados durante 2023 en Santa Rosa del Sur y otros sectores del Magdalena Medio, además de ataques con explosivos contra infraestructura vial y energética.

Las investigaciones también apuntan a que habría coordinado operaciones con integrantes del ELN para disputar el control territorial al Clan del Golfo y enfrentar a la fuerza pública.

Según las autoridades, sus acciones criminales provocaron el confinamiento de 22 familias durante aproximadamente 15 días en la vereda Bocas de Chicamoque, en El Bagre, entre septiembre y octubre de 2023. En ese mismo contexto, más de 35 familias se habrían visto obligadas a abandonar sus viviendas y desplazarse hacia el corregimiento de Puerto López.

Otro episodio de confinamiento habría afectado a 34 personas pertenecientes a 18 familias de la vereda Alto del Socorro.

Tras su captura, alias ‘Brayan Veneco’ quedó a disposición de la Fiscalía Especializada contra las Organizaciones Criminales de Medellín, donde deberá responder por seis delitos, entre ellos concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, terrorismo, tráfico y porte ilegal de armas de fuego y explosivos, y utilización ilegal de uniformes e insignias de las Fuerzas Militares.