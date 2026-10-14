Ibagué superó los 1.700 habitantes de calle: Concejo pide medidas urgentes

Ibagué

Preocupados se mostraron los concejales de Ibagué por el creciente número de habitantes de calle en la ciudad. Así lo denunciaron en medio de un reciente debate de control político a la Secretaría de Inclusión Social de la Alcaldía.

Durante el debate, el concejal Camilo Acevedo indicó que Ibagué pasó de tener 1.585 habitantes de calle en abril a 1.738 en la actualidad.

“Esto nos indica que, en una aproximación, estamos teniendo por lo menos 30 habitantes de calle más en Ibagué, conforme a las cifras que presenta la Secretaría. Esto quiere decir que están llegando más habitantes de calle que inversionistas a Ibagué, y eso es preocupante por el impacto que esto está generando en la seguridad y los entornos comerciales”, advirtió el cabildante.

Según el concejal, Ibagué sería la ciudad con mayor crecimiento en la cantidad de habitantes de calle en el país, lo que deteriora la percepción de seguridad y genera problemáticas de salubridad.

“Con respeto por los habitantes de calle, hay que abordar las situaciones que están generando molestias a la dinámica comercial y económica, y, por supuesto, también a la seguridad de nuestro municipio”, acotó.

Por su parte, el concejal William Rosas señaló que se le debe prestar mayor atención a las otras ciudades del país y municipios del Tolima que, según afirmó, envían a Ibagué a sus habitantes de calle.

“Estamos en mora de realizar una reunión con otros municipios, cuando sabemos de dónde vienen: Cali, Armenia, Pereira, Manizales y, especialmente, en el último tiempo, de El Espinal. Tampoco hemos visto el primer trabajo de identificación biométrica porque muchos no están en el sistema de identidad”, manifestó Rosas.

En lo corrido del año, 595 habitantes de calle han ingresado a fundaciones y 238 han sido retornados a sus lugares de origen. Pese a esto, en Ibagué todavía hay una gran cantidad de ellos.

“Ibagué se ha convertido en un lugar predilecto para los consumidores de sustancias psicoactivas que se refugian en el tema de habitantes de calle, porque el número se está incrementando”, insistió Rosas.

Los concejales coincidieron en cuestionar la gestión de la secretaria de Inclusión Social, Claudia Aristizábal, a quien le piden mayores resultados frente al fenómeno de los habitantes de calle.