Este jueves 22 de octubre, Barranquilla será sede de audiencia pública por riesgo de apagón

Este jueves 22 de octubre, Barranquilla será sede de una audiencia pública sobre el futuro del servicio de energía eléctrica y gas en Colombia. El encuentro se realizará de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., en el Cubo de Cristal de la plaza de La Paz, y fue aprobado por la Comisión Quinta del Senado, a solicitud del senador Camilo Torres. Contará con representantes del Gobierno nacional, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), gremios del sector y autoridades locales y departamentales, con el propósito de conocer las medidas para garantizar el abastecimiento energético.

El senador Gonzalo Baute explicó que la audiencia busca que el Gobierno exponga sus estrategias frente a los riesgos que enfrenta el sistema eléctrico, especialmente ante la posibilidad de que el fenómeno de El Niño reduzca la generación hidroeléctrica y aumente la necesidad de utilizar plantas térmicas que funcionan con gas.

“La amenaza está ahí”, advirtió el congresista, al señalar que una eventual falta de este combustible podría comprometer el respaldo energético del país.

El gas, clave para evitar interrupciones del servicio

Baute indicó que la matriz energética colombiana depende en gran medida de las hidroeléctricas, por lo que una disminución en su generación obligaría a recurrir en mayor medida a las plantas térmicas. En ese escenario, alertó sobre la importancia de garantizar el suministro de gas para evitar dificultades en la prestación del servicio. El senador también señaló que el Gobierno anunció la conformación de un equipo técnico con metas que deberán mostrar resultados antes del 31 de diciembre, con el objetivo de prevenir un eventual apagón.

Proponen actualizar los subsidios de energía en zonas cálidas

El congresista también se refirió a un proyecto de ley que busca incorporar variables como la temperatura, la humedad relativa y la sensación térmica en el cálculo del consumo básico subsidiado de energía para los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 en regiones cálidas. La iniciativa pretende actualizar los parámetros vigentes desde hace más de dos décadas, para que los subsidios respondan mejor a las condiciones climáticas y contribuyan a una mayor equidad en el acceso al servicio.