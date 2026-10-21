Richard Ríos deslumbró en Arabia Saudita con una asistencia en la goleada del Al-Ittihad

Richard Ríos volvió a demostrar su calidad técnica en el fútbol de Arabia Saudita. Este martes 20 de octubre, el colombiano fue protagonista en la goleada 4-1 del Al-Ittihad frente al Al-Ettifaq, por la novena jornada de la Liga Profesional Saudí, gracias a una asistencia de taco que llamó la atención de los aficionados.

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La acción se presentó al minuto 16´ del compromiso, cuando el mediocampista apareció dentro del área rival y, en lugar de controlar nuevamente el balón, sorprendió con un toque de taco para habilitar a su compañero George Ilenikhena. El delantero recibió en una posición favorable, controló y definió para abrir el marcador a favor del conjunto de Yeda.

La jugada evidenció la capacidad de Ríos para resolver situaciones en espacios reducidos con facilidad y aportar en ataque. Su asistencia fue esencial para encaminar una victoria contundente como visitante, en un encuentro en el que Al-Ittihad consiguió imponerse por tres goles de diferencia.

Ríos gana protagonismo en Arabia

El volante colombiano atraviesa su primera temporada con el equipo saudí, al que llegó cedido por el Benfica de Portugal hasta julio de 2027. La operación se concretó después de que perdiera protagonismo en el conjunto portugués durante el comienzo de la campaña.

Desde su llegada, Ríos ha buscado consolidarse en el mediocampo y recuperar continuidad competitiva. Su participación en el triunfo ante Al-Ettifaq representa una nueva muestra de su aporte ofensivo, pues esta fue su segunda asistencia en la liga saudí.