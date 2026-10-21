Nacional busca la clasificación ante Pasto: fecha y hora del partido por Liga Colombiana

Atlético Nacional recibe al Deportivo Pasto este jueves 22 de octubre por la jornada 14 de la Liga Colombiana 2026-ll. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín a las 8:00 PM hora colombiana. El conjunto antioqueño tendrá como objetivo conseguir los tres puntos para asegurar su cupo en los cuadrangulares.

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El equipo antioqueño afrontará el encuentro con la intención de aprovechar su condición de local y respaldar su aspiración de terminar la fase regular entre los más altos de la tabla. Nacional ha mostrado solidez en sus presentaciones en casa y buscará trasladar esa fortaleza al duelo frente al conjunto nariñense. Por su parte, Deportivo Pasto llegará a Medellín con el objetivo de complicar al local y sumar puntos importantes y salir de lo más bajo de la tabla.

Borrón y cuenta nueva para Nacional

El conjunto dirigido por Lucas González viene de perder frente al Cúcuta por la mínima el pasado martes 20 de octubre con un tanto en contra de Néider Parra. Los Verdolagas no pudieron asegurar su clasificación en la capital de Norte de Santander, así que deberá vencer al conjunto volcánico y ponerse como líder en la tabla.

Fecha y hora del partido Nacional Vs Deportivo Pasto

Fecha: Jueves 22 de octubre

Hora: 8:00 PM hora colombiana

Lugar: Estadio Atanasio Girardot, Medellín