La tierra se encamina a un calentamiento de 2,6 °C, advierte la ONU

Este miércoles 21 de octubre, la ONU reportó que la temperatura de la tierra está por encima de los 2,6° centígrados, debido al cambio climático, Fenómeno de El Niño y que los compromisos globales para reducir las emisiones que calientan el planeta están muy por debajo de los objetivos climáticos de París.

Según el reporte anual del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente sobre la brecha de emisiones que existe entre la retórica y la acción para hacer frente al calentamiento global, así como el desafío que enfrentan los gobiernos en la cumbre climática COP31 de noviembre en Turquía.

Según el informe del PNUMA, por más que todos los países quieran restaurar y bajar sus emisiones de CO₂, ya no existiría alguna posibilidad de bajar la temperatura, debido a las décadas que se ha venido dañando la capa de ozono con la emisión de gases.

Quema significativa de carbón petróleo y gas

Son los que más emiten gases al rededor del mundo y lo que han provocado que la tierra se caliente notablemente en 2026 a comparación del año anterior 2025.

Los países que desde 2025, han demostrado un aumento de emisiones de CO₂ excesivo están Estados Unidos, China, Indonesia y los países que han demostrado una reducción notoria están India, Rusia y la Unión Europea.

Sin embargo, en términos de magnitud, el aumento de Estados Unidos de 133 megatoneladas de CO₂ equivalente “superó con creces” al de cualquier otro país, impulsado por una mayor demanda de electricidad y la generación de energía a base de carbón.

No todo esta perdido

Existe una posibilidad que supone recortes inmediatos de emisiones del 6% anual, todos los años, a partir del 2026 hasta 2035, lo cual determina las proyecciones actuales.

Por otro lado, algunos países vulnerables al cambio climático han acusado a los mayores emisores de abandonar los objetivos de París, se espera un enfrentamiento en torno al objetivo de 1,5 °C en la COP31.

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