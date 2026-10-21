Boyacá prepara estrategia turística tras ser líder regional de Sudamérica por segundo año

La secretaria de Turismo, Laura Bello, invitó a los viajeros a permanecer varios días en el departamento y conocer sus diferentes provincias.

Boyacá

Tras conocer que Boyacá fue reconocido por segundo año consecutivo como Destino Regional Líder de Sudamérica, la Gobernación anunció que prepara una estrategia turística para la temporada de fin de año, con actividades nocturnas relacionadas con la iluminación navideña y una oferta de experiencias diurnas para incentivar la permanencia de los visitantes en el departamento.

La secretaria de Turismo de Boyacá, Laura Bello, explicó que la iniciativa busca que los viajeros no se limiten a recorrer los alumbrados navideños, sino que aprovechen su estadía para conocer los atractivos culturales, gastronómicos, artesanales y naturales de las diferentes provincias.

“Nosotros buscamos desarrollar una estrategia que no solamente les ofrezca a nuestros visitantes actividades nocturnas, impulsadas por las iluminaciones navideñas durante la temporada decembrina, sino que también incluya experiencias diurnas”, señaló.

Bello indicó que la apuesta es promover estadías más prolongadas, para que los turistas puedan alojarse en hoteles, hospedajes rurales y glampings, mientras conocen la diversidad de experiencias que ofrecen los empresarios del sector.

“Queremos que las personas vengan y disfruten de Boyacá durante dos, tres, cuatro, cinco o incluso siete días”, afirmó, quien destacó que el departamento cuenta con alternativas que van más allá de destinos tradicionales como Villa de Leyva y Paipa.

La funcionaria también resaltó que el reconocimiento internacional representa una oportunidad para continuar posicionando a Boyacá como destino turístico y fortalecer el trabajo conjunto entre las administraciones municipales, los empresarios y las comunidades.

“Boyacá tiene que estar en la lista de sus próximos destinos por visitar. Aquí los esperamos con el corazón abierto y con toda la disposición para recibirlos y hacerlos sentir como en casa”, expresó.

La secretaria sostuvo que el propósito es atraer visitantes que conecten con el territorio, conozcan sus tradiciones y contribuyan a dinamizar la economía local. Sin embargo, en sus declaraciones no precisó las fechas, los municipios participantes ni la programación específica de las actividades de iluminación navideña para esta temporada.