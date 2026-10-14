Atlántico supera los 3.000 casos de dengue en 2026 e intensifica la eliminación de criaderos

El Atlántico registra 3.013 casos confirmados de dengue en lo corrido de 2026, por lo que las autoridades departamentales intensificaron las jornadas de prevención y control del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad. Según el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), con corte al 3 de octubre, la cifra representa una disminución del 24,4 % frente al mismo periodo de 2025. La incidencia departamental se ubicó en 199,5 casos por cada 100.000 habitantes, por debajo de la tasa nacional, que alcanzó los 257,2 casos.

Como respuesta a esta situación, la Gobernación del Atlántico puso en marcha la Semana Departamental de Lucha contra el Dengue, del 13 al 16 de octubre, con intervenciones en los 22 municipios. La estrategia, liderada por la Secretaría de Salud, contempla jornadas comunitarias de eliminación de criaderos, inspecciones sanitarias, recolección de elementos inservibles y fumigación, especialmente ante la llegada de la segunda temporada de lluvias, que favorece la acumulación de agua y la reproducción del mosquito.

De acuerdo con el balance departamental, se han recolectado más de 80 toneladas de elementos inservibles en 19 municipios, inspeccionado 247.374 viviendas y fumigado más de 58.850. Durante las inspecciones, 14.796 viviendas registraron presencia de formas inmaduras del mosquito. Además, los equipos sanitarios revisaron 32.244 albercas, 183.660 tanques de almacenamiento de agua y 653.910 recipientes diversos para identificar posibles focos de reproducción del vector.

Nueve municipios presentan brotes y tres permanecen en alerta

Los municipios de Juan de Acosta, Manatí, Sabanagrande, Santa Lucía, Santo Tomás, Suan y Tubará presentan brotes de tipo 1, mientras que Ponedera y Palmar de Varela registran brotes de tipo 2, caracterizados por una persistencia mayor y una tendencia creciente. Por su parte, Luruaco, Sabanalarga y Soledad permanecen en alerta. Las autoridades señalaron que los niños de primera infancia e infancia son los grupos poblacionales más afectados, seguidos por adolescentes y jóvenes.

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En el componente de atención médica, la Gobernación informó que 228 profesionales de la salud de 18 municipios fueron capacitados en diagnóstico y manejo clínico del dengue. Asimismo, se han realizado 44 jornadas de fumigación espacial y acciones de fumigación intradomiciliaria en 2.540 viviendas. Las intervenciones también incluyen actividades educativas en colegios, visitas casa a casa y jornadas comunitarias para promover prácticas de prevención.

La Secretaría de Salud hizo un llamado a las familias para lavar, cepillar y tapar herméticamente los tanques y las albercas, eliminar llantas, botellas y otros recipientes que acumulen agua, y mantener estas medidas durante todo el año. También recomendó consultar oportunamente ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza o dolores musculares, y acudir a urgencias si se presentan signos de alarma, como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes o sangrado. Las autoridades insistieron en evitar la automedicación y recordaron que la prevención del dengue requiere la participación permanente de toda la comunidad.