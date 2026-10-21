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21 oct 2026 Actualizado 11:03

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Barranquilla

Más de 30 horas sin agua: continúa reparación de tubería en Barranquilla

Habitantes en 12 barrios de Barranquilla y Soledad reclaman celeridad en las obras

Barrios de Barranquilla y Soledad completan más de 30 horas sin agua. FOTO: Triple A

Barrios de Barranquilla y Soledad completan más de 30 horas sin agua. FOTO: Triple A

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Barranquilla
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Más de 30 horas sin servicio de agua potable completan habitantes de varios sectores de Barranquilla y Soledad, debido a los trabajos de reparación de una fuga en una tubería de conducción de 24 pulgadas, ubicada en la calle 19 con carrera 7B, en Barranquilla.

A través de un comunicado emitido en la noche de este martes 20 de octubre, la empresa Triple A informó que las labores continúan, aunque avanzan de manera gradual por las condiciones del terreno y las interferencias encontradas en el área, factores que han hecho más compleja la intervención.

Lea también: INS advierte de alta transmisión de dengue en Barranquilla: se registran más de 2.600 casos

La interrupción del servicio afecta en Barranquilla a los barrios Simón Bolívar, José Antonio Galán, El Limón, El Parque, Universal, Bella Arena y Los Laureles.

En Soledad, los sectores afectados son Sitio Hermoso, Costa Hermosa, El Río, Hipódromo, Salamanca y Santa Inés.

La empresa señaló que el personal técnico y operativo continúa trabajando para atender la emergencia y aseguró que seguirá informando sobre los avances de la reparación.

Mientras se desarrollan las labores, las familias de los sectores afectados deben afrontar las dificultades de permanecer sin el suministro de agua potable durante más de un día, a la espera de que se restablezca el servicio.

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