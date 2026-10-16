Colegio Médico alerta por dengue en Colombia: van 83.382 casos y 57 muertes en 2026 / LUIS ROBAYO

El Colegio Médico Colombiano alertó sobre las últimas cifras del Instituto Nacional de Salud, que hasta el 3 de octubre, reportaron 83.382 casos y 57 muertes confirmadas por dengue en el país.

Aunque si bien los contagios disminuyeron 20 % frente al mismo periodo de 2025, el gremio advierte que el dengue continúa activo y que los registros podrían no reflejar toda la magnitud de la enfermedad.

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Los menores de 17 años, entre los más afectados

El comunicado señala que este grupo registra una incidencia de 495,5 casos por cada 100.000 habitantes. Además, advierte que 16 departamentos presentan cifras por encima del comportamiento esperado.

Meta encabeza la lista con 13.182 casos, seguido de Bolívar, con 7.542; Cesar, con 6.161; Antioquia, con 3.159; y Atlántico, con 1.360.

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¿Qué recomienda el Colegio Médico?

La entidad insiste en eliminar recipientes que acumulen agua, mantener tapados y limpiar semanalmente los tanques, usar repelente y consultar oportunamente ante síntomas compatibles con dengue.

También pide evitar la automedicación, especialmente con aspirina e ibuprofeno.

Tengan en cuenta que el dolor abdominal intenso, los vómitos persistentes, el sangrado, la somnolencia o la irritabilidad son signos de alarma que requieren atención médica inmediata, incluso si la fiebre ha bajado.