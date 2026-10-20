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21 oct 2026 Actualizado 00:29

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Economía

Renault busca fabricar nuevo carro en el país con alianza del Gobierno invirtiendo USD$ 150 millones

La meta es poder fabricar un nuevo vehículo en el territorio colombiano

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Colombia podría consolidar su posición como plataforma regional de producción automotriz gracias a un proyecto de inversión estratégica de hasta US$150 millones que adelantan el Gobierno De La Espriella y Renault-Sofasa para fabricar un nuevo vehículo en el país e impulsar las exportaciones hacia varios mercados de América Latina.

La iniciativa contempla la incorporación de nuevas tecnologías, el fortalecimiento de la producción nacional y la ampliación de la capacidad exportadora de la industria automotriz colombiana. Entre los destinos previstos para los vehículos producidos en el país figuran Argentina, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay y Paraguay.

Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el proyecto beneficiaría a 29 empresas autopartistas y tendría impacto en siete regiones del país, al generar nuevas oportunidades para proveedores nacionales y promover la transferencia tecnológica, el desarrollo de capacidades industriales y la creación de empleo cualificado.

El ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, destacó que la apuesta busca convertir la confianza empresarial en inversión, producción, innovación y exportaciones, al tiempo que envió un mensaje de estabilidad y competitividad para atraer nuevos proyectos industriales al país. [

Además de fortalecer la industria nacional, la iniciativa pretende posicionar a Colombia como un centro de producción y exportación para Latinoamérica, ampliando las oportunidades comerciales de toda la cadena automotriz y consolidando nuevas perspectivas de crecimiento para el sector manufacturero. El Ministerio acompañará el desarrollo del proyecto junto con Renault-Sofasa y los demás actores involucrados para materializar su potencial productivo y comercial.

La inversión se convierte en una de las apuestas industriales más relevantes anunciadas durante los primeros 100 días del Gobierno, con la expectativa de fortalecer la competitividad del país y ampliar su presencia en los mercados internacionales.

Luis Enrique Hurtado

Luis Enrique Hurtado

Periodista con más de 20 años de experiencia. Me he especializado en radio y en macroeconomía. Premio...

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