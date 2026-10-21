Deportistas de San Andrés denuncian abandono y demoras en obras del Coliseo ‘Ginny Bay’ de San Luis

Sigue la emisión especial de 6AM W, de Caracol Radio, en San Andrés. Esta vez, se conversó con Juan Carlos Mitchell, deportista y habitante de la isla, quien se refirió a las molestias que hay en ese gremio por el presunto abandono y las demoras en las obras de remodelación de uno de los escenarios deportivos más importantes del archipiélago, el Coliseo ‘Ginny Bay’ de San Luis, que hoy hacen que esté en desuso.

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“Hace dos años comenzamos una mesa técnica con el gobierno saliente en donde se tocó la temática de qué es lo que van a hacer al coliseo, eso era el maderamen, era el techo y unas cosas alrededor del escenario, pero hasta la fecha no vemos un avance”, afirmó.

La relevancia del básquetbol en San Andrés

Y es que Mitchell relató el significado que tiene el deporte para la isla, especialmente el baloncesto.

“Como todos sabemos, el básquetbol y el béisbol, el básquetbol más, es el latir de nuestro pueblo, es el latir de nuestra comunidad. Aporta a la economía, aporta a la salud, aporta a la parte sociocultural. Para nosotros es el todo, el latir, es como las arterias grandes que traen sangre al corazón”, comentó.

Las demoras en las obras

Según reveló la mesa de 6AM W, las obras del coliseo y el contrato ha sufrido cinco modificaciones. Comenzó con un valor de 15.008 millones de pesos, ya le aumentaron un año más la fecha de entrega y ahora ya se suman 3.000 millones de pesos más a esos 15 con los que inició.

Esto ha causado que el coliseo esté en desuso y que los deportistas deban buscar escenarios alternos para entrenar y competir.

“Tenemos un grupo que siempre viene para mirar los avances que están haciendo, pero siempre cuando llegamos al coliseo nos llevamos la idea de que siempre están haciendo lo mismo, no hay un avance grande para uno decir que se está avanzando en el proyecto. Estamos ya desesperados”, dijo.

Y agregó: “Hay equipos que ya se han movido para la parte del Cove, de la Casa Lúdica. El año pasado se hizo un torneo, pero ya que no se pudo hacer en este coliseo, se movió para el coliseo del Cove, en la Casa Lúdica”.

La petición de los deportistas al Gobierno Nacional

La petición que se hizo es que se le ponga la lupa al avance del proyecto y que, en concordancia, se haga realidad.

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“Estamos a la espera de eso porque en este coliseo jugaban categorías de infantil, junior, juvenil, mayores, se jugaban torneos profesionales también, pero no estamos viendo avances y es muy preocupante porque vemos que hay adiciones en adiciones en adiciones, pero no hay un avance como tal del coliseo”, sentenció.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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