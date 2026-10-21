Cientos de estudiantes protestan contra Milei en campus de la universidad Rey Juan Carlos de Madrid

Centenares de estudiantes se han concentrado este miércoles en el campus de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid para protestar contra la visita del presidente argentino, Javier Milei, quien este miércoles participa en un foro universitario durante su visita a la capital.

Con cacerolas, silbatos, banderas rojas y palestinas y pancartas con mensajes como ‘Milei y Ayuso fuera de la universidad’, los manifestantes esperaban al mandatario argentino, que ha llegado a la universidad escoltado por varios carros de seguridad con las ventanas tintadas.

La Plataforma URJC por la Pública ha reclamado la cancelación de la invitación a Milei al considerar que su presencia contradice los valores de la universidad pública.

“Presentar como aval académico lo que ya está produciendo estos efectos en la sociedad argentina no es debatir una teoría, es hacer propaganda con el respaldo de la universidad”, ha señalado Sara Pazos García, estudiante de doctorado de Ciencias de la Salud y miembro de la plataforma, que ha denunciado que el Rectorado no ha respondido a su comunicado de rechazo.

“El campus tiene que ser un espacio libre en el que todos podamos expresar nuestras opiniones”, ha defendido.

Por su parte, Alejandro, portavoz de la organización estudiantil Socialismo, ha criticado el modelo universitario que, a su juicio, representan Milei y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

“Representan el mismo modelo de universidad, que es la desfinanciación de la universidad pública para expulsar a la clase trabajadora de ella”, ha afirmado.

La concentración se ha desarrollado bajo un amplio dispositivo de seguridad, con decenas de agentes antidisturbios frente a la biblioteca y seis furgones en la calle principal del campus, mientras los manifestantes gritaban ‘Fuera Policía de la universidad’.