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Así es la vida de un pescador en San Andrés, una de las fuentes económicas más fuertes de la isla

Caracol Radio se encuentra en San Andrés en medio de una emisión especial para conocer diferentes testimonios de autoridades y nativos de la región, tras los recientes anuncios del Gobierno Nacional sobre la isla.

Este 20 de octubre, desde The Fisherman Place, en los micrófonos de 6AM W se dialogó con un pescador de la zona, quien se identificó como Marshall.

“Ya llevo 15 años laborando la pesca. Gracias a Dios siempre ha mantenido mi sustento”, dijo en su primera intervención.

Actualidad de la pesca en San Andrés

Así mismo, se refirió al tema de La Haya y cómo los fallos internacionales han impactado en la pesca de la isla.

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“Había un compañero, Manuel, que estaba de representante sobre la cuestión de la demanda a La Haya para ver si nos daban la prioridad para poder ir, nuevamente, a ese territorio a hacer nuestra faena, pero nunca se pudo porque siempre estamos limitados hasta ciertos puntos del mar territorial”, comentó.

Y agregó que los fallos, de hecho, sí han afectado a la pesca.

“En números siempre afecta demasiado porque ese era un punto en donde uno podía sostener, más que todo en un día de faena, una cierta cantidad de peces, pero ahora como se limitó, estamos un poquito más limitados en el tema económico. Antes eran demasiados peces, uno podía coger hasta mil libras, hasta en un día podíamos coger hasta mil y pico de peces. Ahora, gracias a Dios, siempre luchamos con el sustento de cien libras y lo que Dios quiera, la suerte”, relató.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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