Buscan en Cali a joven que llegó de Bogotá y desapareció tras perder contacto con su familia

María Alejandra Molina, desaparecida en Cali desde el 11 de octubre del 2026

María Alejandra Molina Solano, de 27 años, es buscada en Cali luego de que sus familiares perdieran contacto con ella el domingo 11 de octubre. La joven, residente en Bogotá, habría llegado a la capital del Valle del Cauca por motivos laborales.

Según sus allegados, Molina Solano habría viajado para trabajar como modelo de protocolo para distintas marcas. El último intercambio de mensajes con ella ocurrió a las 6:53 de la tarde del domingo. Desde ese momento no han logrado comunicarse nuevamente.

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La familia intenta reconstruir sus últimos movimientos mediante los mensajes que intercambió con ella, los movimientos bancarios y las pistas sobre el lugar donde presuntamente se habría hospedado. Los últimos reportes que conocen sus allegados la ubicarían en el norte de Cali.

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Por su desaparición fue activada una alerta rosa y la búsqueda se extendió a toda el área metropolitana. La Policía Metropolitana de Cali pidió que, si la joven es encontrada deambulando por las calles, sea conducida directamente a las instalaciones de la institución para el restablecimiento de sus derechos.