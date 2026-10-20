Presidencia auditará proceso de selección del aliado estratégico para el alumbrado público de Cali

El proyecto contempla la modernización de 101.037 luminarias con tecnología LED, la instalación de 3.945 nuevos puntos de iluminación y la implementación de un sistema de telegestión.

La Secretaría de Transparencia del Gobierno Nacional remitió a EMCALI y a la Alcaldía un oficio en el que se solicita una auditoría al proceso de selección del aliado estratégico para el alumbrado público de Cali.

La Administración Distrital y la Presidencia de la República coinciden en la importancia de velar por la transparencia del proceso y la protección de los recursos públicos.

Desde la estructuración del proceso, EMCALI ha contado con el acompañamiento preventivo de la Procuraduría General de la Nación y ha atendido las recomendaciones formuladas en el marco de este ejercicio.

En este sentido, EMCALI facilitará la auditoría solicitada por la Secretaría de Transparencia y suministrará la información necesaria para verificar el cumplimiento de las normas de contratación aplicables y de las reglas de la invitación.

Esta revisión busca contribuir a la transparencia y a la confianza ciudadana en el proceso de selección, como parte de una iniciativa estratégica para transformar, modernizar el alumbrado público de la ciudad y proteger los recursos públicos.

El proyecto

El proyecto contempla la modernización de 101.037 luminarias con tecnología LED, la instalación de 3.945 nuevos puntos de iluminación y la implementación de un sistema de telegestión.

Su desarrollo, según Emcali, deberá avanzar conforme a las etapas del proceso y a las decisiones que se adopten una vez se conozcan los resultados de la auditoría.