Mujer en Cali hurtó cerca de $180 millones a 10 empresas y tenía 28 condenas por conductas similares

Con su posible actuar delictivo, esta mujer de 54 años, habría afectado a pequeñas y medianas empresas en Cali.

Una mujer de 54 años aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía por hurtos de cerca de $180 millones, a 10 empresas de Cali, donde prestaba servicios en áreas contables.

Sobre este caso, la directora de la seccional de la Fiscalía en Cali, Adriana Inés Colonia.

Expertos del Grupo Contable del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalia en Cali, establecieron que Marly Tabares, registraba 28 condenas por conductas similares.