Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

22 oct 2026 Actualizado 12:14

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cali

Mujer en Cali hurtó cerca de $180 millones a 10 empresas y tenía 28 condenas por conductas similares

Se habría apodera de estos recursos entre 2023 y 2026.

Con su posible actuar delictivo, esta mujer de 54 años, habría afectado a pequeñas y medianas empresas en Cali.

Con su posible actuar delictivo, esta mujer de 54 años, habría afectado a pequeñas y medianas empresas en Cali.

Con su posible actuar delictivo, esta mujer de 54 años, habría afectado a pequeñas y medianas empresas en Cali.
Cali
Añadir Caracol Radio en Google

Una mujer de 54 años aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía por hurtos de cerca de $180 millones, a 10 empresas de Cali, donde prestaba servicios en áreas contables.

Sobre este caso, la directora de la seccional de la Fiscalía en Cali, Adriana Inés Colonia.

Expertos del Grupo Contable del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalia en Cali, establecieron que Marly Tabares, registraba 28 condenas por conductas similares.

Juan Carlos Díaz

Juan Carlos Díaz

Periodista Caracol Radio. Premios: Beca “Voces que transforman” Baudó/Pnud 2026. Gobernación Valle “Gerardo...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado