Indignación en Cali por denuncia de presunta agresión a una mujer en centro comercial

Cali

Gran indignación ha generado en Cali la denuncia de Ana Catalina González Jiménez, quien aseguró haber sido víctima de una agresión física por parte de su suegro, en un centro comercial, en el sur de la ciudad.

A través de un video publicado en redes sociales, la mujer afirmó que los hechos ocurrieron en medio de conflictos familiares y que anteriormente habría enfrentado agresiones físicas y psicológicas.

“Todo ocurrió porque hace unos meses el hijo de él dijo que yo había tratado de estúpida a su mamá, y eso fue suficiente para que me golpeara delante de todo el mundo y me dijera palabras bastante fuertes. Estoy cansada de pasar por estos abusos, porque yo jamás pensé que a mí un hombre me fuera a pegar así. En repetidas ocasiones hubo malos comentarios, gritos. Incluso cuando estuve embarazada, ellos, peleando con mi pareja, me alcanzaron a pegar un puño. Me pegaran entre dos hombres”, detalló.

La denunciante también aseguró que su agresor manifestaba que podía hacer con ella lo que quisiera por tener poder y contactos debido a su trabajo con entidades del Estado

“Él Mientras hacía esto, me dijo que podía hacer conmigo lo que le diera la gana porque tenía mucho poder. También le dijo a mi papá que hiciera lo que quisiera, que él tenía mucha gente, porque es una persona trabaja con el Estado, con la Secretaría de Movilidad y la Gobernación”, indicó Catalina.

Frente a la denuncia, la Secretaría de Movilidad de Cali rechazó cualquier forma de violencia contra las mujeres y pidió esclarecer los hechos. Sobre el vínculo laboral del señalado, aclaró que no tiene un contrato directo con la entidad, sino que está relacionado con un contrato celebrado con un tercero para atender necesidades de la Secretaría.

Por su parte, la Gobernación del Valle expresó su solidaridad con la víctima y aclaró que el presunto agresor no está vinculado a la administración departamental. Además, informó que intentó contactar a la denunciante para ofrecerle acompañamiento psicosocial y jurídico, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.

En una segunda publicación, González Jiménez manifestó que decidió hacer pública su denuncia después de recibir amenazas de demandas. También señaló que acudió a Medicina Legal y dejó el caso en manos de las autoridades.