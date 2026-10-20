Emiten alerta rosa por desaparición de mujer de 39 años en Cali
Leydi Johanna Sánchez Miranda fue vista por última vez el 15 de septiembre en el barrio San Judas
Una alerta rosa fue activada en Cali para localizar a Leydi Johanna Sánchez Miranda, de 39 años, quien permanece desaparecida desde el pasado 15 de septiembre, cuando fue vista por última vez en el barrio San Judas, hacia las 7:00 de la noche.
De acuerdo con la información de búsqueda, la mujer mide aproximadamente 1,60 metros, es de contextura delgada, tiene piel trigueña, cabello negro y ojos negros. El día de su desaparición vestía una blusa verde, pantalón jean azul, tenis cafés y una gorra negra.
Entre sus señales particulares se encuentran varios tatuajes y cicatrices. Tiene un tatuaje en la parte media de la nuca y otro en la cara anterior de la pierna izquierda. También presenta cicatrices en la parte externa de la pierna izquierda, en la cara externa del muslo izquierdo y en el dorso del pie izquierdo.
Sánchez Miranda residía en el barrio Alfonso López y se dedicaba a actividades comerciales de manera independiente.
Las personas que tengan información que permita establecer su paradero pueden comunicarse al 312 809 1718 o 123, números incluidos en el aviso de búsqueda.
Mairon Benavides Cadena
Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...