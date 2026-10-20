Emiten alerta rosa por desaparición de mujer de 39 años en Cali

Una alerta rosa fue activada en Cali para localizar a Leydi Johanna Sánchez Miranda, de 39 años, quien permanece desaparecida desde el pasado 15 de septiembre, cuando fue vista por última vez en el barrio San Judas, hacia las 7:00 de la noche.

De acuerdo con la información de búsqueda, la mujer mide aproximadamente 1,60 metros, es de contextura delgada, tiene piel trigueña, cabello negro y ojos negros. El día de su desaparición vestía una blusa verde, pantalón jean azul, tenis cafés y una gorra negra.

Entre sus señales particulares se encuentran varios tatuajes y cicatrices. Tiene un tatuaje en la parte media de la nuca y otro en la cara anterior de la pierna izquierda. También presenta cicatrices en la parte externa de la pierna izquierda, en la cara externa del muslo izquierdo y en el dorso del pie izquierdo.

Sánchez Miranda residía en el barrio Alfonso López y se dedicaba a actividades comerciales de manera independiente.

Las personas que tengan información que permita establecer su paradero pueden comunicarse al 312 809 1718 o 123, números incluidos en el aviso de búsqueda.