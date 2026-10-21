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21 oct 2026 Actualizado 21:19

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Eva Ferrer continuará declarando ante Procuraduría sobre Verónica Alcocer

Eva Ferrer, consejera para la Reconciliación. Foto: ICBF

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Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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