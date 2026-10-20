U2 se presentará en el espectáculo de medio tiempo del partido de la NFL de Acción de Gracias

La banda de rock irlandesa U2 actuará durante el espectáculo de medio tiempo del partido entre los Green Bay Packers y los Los Angeles Rams, que se retransmitirá el 25 de noviembre en Netflix, un día antes de Acción de Gracias.

¿Cuándo fue la última vez que U2 se presentó en un espectáculo de medio tiempo?

Esta actuación supone el regreso de la banda a un campo de la NFL por primera vez desde 2002, cuando participó en el espectáculo del descanso del Super Bowl XXXVI.

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¿Qué dijo la plataforma?

“Hay una razón por la que U2 ha encabezado espectáculos en estadios durante décadas: no se limitan a actuar, sino que crean momentos icónicos que el público recuerda para siempre. Nos entusiasma que traigan esa misma magia al escenario de la NFL en Netflix. Será una noche inolvidable para los aficionados al fútbol americano y para los suscriptores de Netflix en todo el mundo”, afirmó Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix.

¿Qué otros partidos ha transmitido?

La plataforma también transmitió los partidos de la NFL del día de Navidad del año pasado.

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Snoop Dogg actuó durante el medio tiempo del partido entre los Detroit Lions y los Minnesota Vikings.

Por su parte, Beyoncé encabezó el espectáculo del medio tiempo durante la primera transmisión de Netflix en el día de Navidad, en 2024.