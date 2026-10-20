Karol G termina su etapa de conciertos en Estados Unidos y se prepara para llegar a México

Karol G concluyó la primera etapa de su gira Viajando por el Mundo Tropitour en Estados Unidos con un concierto el 15 de octubre en el AT&T Stadium de Dallas, Texas. La presentación marcó el cierre de un recorrido que comenzó el 24 de julio en Chicago y pasó por distintas ciudades de Norteamérica.

Durante esta etapa, la artista colombiana se presentó en escenarios de ciudades como Las Vegas, Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, Miami y Houston. La gira vendió más de dos millones de entradas en los primeros cuatro días de venta.

Uno de los momentos recientes de este recorrido fue el lanzamiento del video musical de ‘Bby Wow’, grabado durante su presentación en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el pasado 17 de septiembre. La canción reúne a Karol G con Judeline y rusowsky, bajo la producción de Tainy.

Ahora, la cantante se prepara para reencontrarse con sus seguidores en México. De acuerdo con las fechas publicadas en su página oficial, se presentará los días 6, 7 y 8 de noviembre en el Estadio BBVA de Monterrey, y los días 13, 14 y 15 de noviembre en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México.

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Después de estos conciertos, la gira continuará por otros países de Latinoamérica, entre ellos Costa Rica y Colombia. En Bogotá, Karol G tiene programadas tres presentaciones en el estadio El Campín, los días 4, 5 y 6 de diciembre de 2026.