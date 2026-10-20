Laura Bozzo fue hospitalizada de urgencia en México por complicaciones de salud: ¿Qué le pasó?

MEXICO CITY, MEXICO - APRIL 12: TV Host peruvian Laura Bozzo looks on during the presentation of the new TV show 'Que pase Laura' at Imagen Television on April 12, 2022 in Mexico City, Mexico. (Photo by Medios y Media/Getty Images) / Medios y Media

Este martes la presentadora de televisión peruana Laura Bozzo fue internada de urgencia en un hospital de la Ciudad de México.

¿Qué le pasó a Laura Bozzo?

La presentadora de “Laura en América” fue ingresada por diversos problemas de salud, entre ellos: neumonía, un colapso en su pulmón izquierdo, lesiones en las paredes bronquiales, quistes en los riñones y el hígado, y un presunto crecimiento del corazón, según declaraciones de su asistente y vocero, Aarón Guerrero.

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Guerrero afirmó que el estado de Bozzo es “grave pero estable”.

“Se ha especulado mucho sobre su estado y hasta si ya falleció. La señora va evolucionando bien, pero su salud puede decaer como la de cualquier persona”, agregó.

¿Qué otros problemas de salud había tenido?

Días antes, varios medios mexicanos reportaron que la presentadora había sido intervenida en Acapulco por una complicación gástrica.

¿Quién es Laura Bozzo?

Laura Bozzo es conocida principalmente por su programa de entrevistas en español, “Laura”, que se emitió en la cadena de televisión Univision en los Estados Unidos.

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Bozzo ha conducido otros programas de entrevistas que llevan su nombre, entre ellos “Laura en América”, emitido desde la década de 1990 hasta principios de 2000.

Sus programas han sido comparados con “The Jerry Springer Show” y “The Steve Wilkos Show”, debido a las peleas que ocurren con frecuencia y a los temas delicados que se abordan habitualmente en ellos.