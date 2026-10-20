La actriz Christina Applegate reveló que fue diagnosticada erróneamente con esclerosis múltiple

Este martes la actriz estadounidense Christina Applegate regresó a su pódcast, “MeSsy”, con una noticia sorprendente: fue diagnosticada erróneamente con esclerosis múltiple.

¿Cómo compartió la noticia?

Tras una pausa de siete meses en el pódcast debido a su estado de salud, Applegate compartió la revelación entre lágrimas en un episodio dividido en dos partes, explicando que el descubrimiento fue posible gracias a una nueva tecnología.

¿Cómo reaccionó?

“Puede que esto suene a una gran noticia, pero, para mí, es volver al punto de partida. Es difícil decir que entró en mi habitación y me dijo: “¡Felicidades! No tienes esclerosis múltiple", afirmó la actriz de la serie de televisión de “Casados con hijos”.

Applegate comentó que no estaba “nada contenta” con la noticia.

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“No es que te den un diagnóstico erróneo y, de repente, ya estés bien. No he mejorado… Es más, en cierto modo, he empeorado. Así que vuelvo al punto de partida: no sé qué es lo que me pasa", agregó.

¿Cuándo había sido diagnosticada?

Applegate reveló en 2021 que le habían diagnosticado esclerosis múltiple y, al año siguiente, tras el final de su exitosa serie “Muertos para mí”, se retiró de la actuación.

Desde entonces, se ha convertido en una firme defensora de las personas que padecen esta enfermedad, que provoca daños en el sistema nervioso central, y ha puesto en marcha el pódcast “MeSsy” junto a Jamie-Lynn Sigler, actriz de la serie “Los Soprano”, con el fin de compartir su experiencia y crear conciencia.

A pesar de enterarse de que su diagnóstico inicial era erróneo, Applegate señaló que sus síntomas persisten y que su enfermedad se ha convertido ahora en un misterio.

¿Qué tiene entonces?

“Tengo todos los síntomas propios de alguien con esclerosis múltiple. Absolutamente todos. Ahora bien, ambos sabemos que existen muchas afecciones que se asemejan a la esclerosis múltiple; muchas cosas distintas”, explicó.

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Añadiendo que “hay una cantidad, maldita sea, bastante elevada de diagnósticos erróneos de esclerosis múltiple. Está claro que ahora han dado con algo distinto. Hay otra cosa ocurriendo”.

¿Cómo se siente con el diagnóstico?

Aclarando que “es raro, porque siento que he decepcionado a todo el mundo” después de haberse convertido en una gran defensora de la comunidad de personas con esclerosis múltiple.

Comentando que todavía se encuentra en un “estado de shock. Es una auténtica locura, sin duda”.

“Es una sensación extraña, porque me convertí en algo así como… tú y yo, nos volvimos los rostros representativos de la esclerosis múltiple. Tenía una razón. Tenía una maldita razón de por qué mis días eran una mierda, día tras día. Y ahora ya no tengo esa razón; es algo que me descoloca por completo y me resulta realmente confuso", finalizó.