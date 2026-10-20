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20 oct 2026 Actualizado 15:24

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Kany García revela la historia detrás de sus éxitos en la Semana Billboard de la Música Latina

La cantautora puertorriqueña interpretó fragmentos de sus canciones y contó cómo nació ‘Te lo agradezco’, su colaboración con Carín León.

MIAMI BEACH, FLORIDA - OCTOBER 19: Kany Garcia attends Billboard Latin Music Week Miami 2026 at Faena Forum on October 19, 2026 in Miami Beach, Florida. (Photo by Manny Hernandez/WireImage)

MIAMI BEACH, FLORIDA - OCTOBER 19: Kany Garcia attends Billboard Latin Music Week Miami 2026 at Faena Forum on October 19, 2026 in Miami Beach, Florida. (Photo by Manny Hernandez/WireImage) / Manny Hernandez

MIAMI BEACH, FLORIDA - OCTOBER 19: Kany Garcia attends Billboard Latin Music Week Miami 2026 at Faena Forum on October 19, 2026 in Miami Beach, Florida. (Photo by Manny Hernandez/WireImage)
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La cantante y compositora Kany García participó en la Semana Billboard de la Música Latina 2026, donde compartió algunas de las historias detrás de sus canciones y sorprendió a los asistentes con interpretaciones en vivo acompañada de su guitarra.

Durante el encuentro, realizado el lunes 19 de octubre en Miami Beach y moderado por Leila Cobo, codirectora de contenido de Billboard, la artista interpretó fragmentos de temas como ‘Hoy ya me voy’, ‘Te lo agradezco’ y ‘A la niña que fui’.

Uno de los momentos destacados fue el relato sobre ‘Te lo agradezco’, la colaboración que lanzó en 2023 junto al cantante mexicano Carín León. García contó que comenzó a seguirlo en Instagram y que, después de interactuar con sus publicaciones, logró establecer contacto con él.

El encuentro ocurrió en Las Vegas, durante la semana de los Latin Grammy. Allí, ambos artistas compartieron sus composiciones con la intención de grabar juntos. García recordó que terminó de encontrar la frase principal de su canción mientras se maquillaba antes de reunirse con León. La anécdota provocó risas entre los asistentes.

La cantante también habló de ‘A la niña que fui’, una de las canciones de su álbum Puerta Abierta. Explicó que el tema adquirió un significado especial después de recibir una carta de una mujer venezolana que encontró consuelo en la canción mientras acompañaba a su esposo durante un tratamiento contra el cáncer.

García reconoció que esa historia la conmovió profundamente y que la canción se convirtió para ella en una forma de expresar emociones que normalmente le cuesta exteriorizar.

Más información

La participación de la artista hizo parte de la programación de Billboard Latin Music Week 2026, evento que reúne a figuras de la música latina y representantes de la industria. La semana coincide con los Premios Billboard de la Música Latina, cuya ceremonia está prevista para el jueves 22 de octubre en Miami.

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