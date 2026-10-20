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20 oct 2026 Actualizado 21:23

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Barranquilla

Hombres arrojaron basuras a un arroyo en Barranquilla: alcalde Alejandro Char pidió sanción

El hecho quedó grabado en un video y publicado en redes sociales. El mandatario distrital indicó que no se puede seguir presentando.

Tres personas arrojan basuras a un arroyo en Barranquilla. Foto: Captura de video.

Tres personas arrojan basuras a un arroyo en Barranquilla. Foto: Captura de video.

Tres personas arrojan basuras a un arroyo en Barranquilla. Foto: Captura de video.
Barranquilla
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Un nuevo caso de personas arrojando basuras en arroyos de Barranquilla se presentó en el barrio La Sierrita, en la localidad Metropolitana.

A través de un video publicado en redes sociales se observa como tres hombres tiran desechos y residuos de una moto en un arroyo de este barrio.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char se pronunció al respecto. Pidió que las dos personas sean identificadas y sean sancionados para que “respondan por sus actos ante la ciudad”.

Asimismo, el mandatario distrital indicó que “esto no puede seguir pasando y tampoco lo vamos a permitir. Aquí hay que respetar a Barranquilla”.

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Retiran 14.200 toneladas de basura de arroyos

La Alcaldía de Barranquilla dio a conocer que, durante este año, se han retirado 14.200 toneladas de basura en caños, trampa y arroyos en la ciudad. La más reciente limpieza fue realizada a 50 canales pluviales en donde se retiraron 5.800 toneladas de basura.

“Entre los materiales encontrados había desechos voluminosos, residuos orgánicos, plásticos de un solo uso y escombros de construcción, que obstruyen el flujo del agua y deterioran las condiciones ambientales”, indicó la Alcaldía.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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