Hombres arrojaron basuras a un arroyo en Barranquilla: alcalde Alejandro Char pidió sanción
El hecho quedó grabado en un video y publicado en redes sociales. El mandatario distrital indicó que no se puede seguir presentando.
Un nuevo caso de personas arrojando basuras en arroyos de Barranquilla se presentó en el barrio La Sierrita, en la localidad Metropolitana.
A través de un video publicado en redes sociales se observa como tres hombres tiran desechos y residuos de una moto en un arroyo de este barrio.
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El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char se pronunció al respecto. Pidió que las dos personas sean identificadas y sean sancionados para que “respondan por sus actos ante la ciudad”.
Asimismo, el mandatario distrital indicó que “esto no puede seguir pasando y tampoco lo vamos a permitir. Aquí hay que respetar a Barranquilla”.
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Retiran 14.200 toneladas de basura de arroyos
La Alcaldía de Barranquilla dio a conocer que, durante este año, se han retirado 14.200 toneladas de basura en caños, trampa y arroyos en la ciudad. La más reciente limpieza fue realizada a 50 canales pluviales en donde se retiraron 5.800 toneladas de basura.
“Entre los materiales encontrados había desechos voluminosos, residuos orgánicos, plásticos de un solo uso y escombros de construcción, que obstruyen el flujo del agua y deterioran las condiciones ambientales”, indicó la Alcaldía.