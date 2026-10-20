Procuraduría vigila recursos por $4,2 billones del programa Colombia Solar

La Procuraduría General de la Nación inició actuaciones preventivas a la Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe (GECELCA S. A.) para vigilar el manejo de los recursos públicos destinados al programa Colombia Solar, cuya inversión se acerca a los $4,2 billones.

La iniciativa busca beneficiar a 563.057 usuarios de los estratos 1, 2 y 3 en 13 departamentos del país, mediante la instalación de soluciones solares fotovoltaicas. El objetivo del Ministerio Público es identificar oportunamente posibles riesgos y promover medidas que garanticen el uso eficiente y transparente de los recursos.

Revisarán contratos de GECELCA en 2026

Además del programa de transición energética, la Procuraduría realizará una caracterización de la contratación suscrita por GECELCA durante 2026. Entre los aspectos que serán objeto de revisión están la planeación de los procesos, la idoneidad de los contratistas, la concentración de proveedores y las modificaciones contractuales.

También se evaluarán la ejecución física y financiera de los proyectos, la supervisión, la transparencia y la trazabilidad de los recursos públicos invertidos, con el propósito de prevenir irregularidades y proteger el patrimonio público.

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Buscan garantizar transparencia en los recursos

La Procuraduría señaló que este seguimiento pretende contribuir a que los recursos comprometidos en Colombia Solar se administren de manera eficiente y que las soluciones previstas se ejecuten oportunamente para generar los beneficios esperados en las comunidades.

El organismo de control también precisó que adelantará sus actuaciones respetando el régimen jurídico y la autonomía aplicables a GECELCA, empresa estratégica para el sector energético y de especial relevancia para la región Caribe.