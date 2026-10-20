Residentes del edificio Venezolano de Cali alertan por la inclinación de una torre

El edificio Venezolano, que tiene alrededor de 70 años de antigüedad y declarado patrimonio histórico de Cali, requiere estudios técnicos especializados para determinar las condiciones de su estructura y establecer si la inclinación de una de sus tres torres puede continuar después del reciente terremoto del 10 de agosto.

Luis Fernando Costeño Arango, vocero de los residentes, explicó que el edificio ya había presentado un desplazamiento durante el terremoto de 2004. Sin embargo, señaló que la situación actual genera mayor preocupación por el incremento en la inclinación de una de las torres.

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Según su relato, después del sismo reciente, se evidenció una inclinación adicional de aproximadamente 5,8 centímetros en una de las tres torres del inmueble.

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El vocero indicó que al lugar acudieron varias comisiones para evaluar las condiciones del edificio. Tras las revisiones iniciales, se instaló un estiker amarillo que, de acuerdo con su explicación, permitió mantener la ocupación del inmueble bajo restricciones.

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“Este edificio ya tiene 70 años. En el año 2004, con el terremoto, también hubo un desplazamiento parecido, pero no tan grande como el que tenemos ahora. Con el terremoto reciente, se inclinó un poquito más una de las tres torres. Una de ellas se inclinó 5,8 centímetros”, explicó Costeño Arango.

Los estudios técnicos, la principal necesidad de los residentes

Aunque las evaluaciones iniciales no habrían identificado daños estructurales que obligaran a desocupar el edificio, el vocero aclaró que la inclinación es el aspecto que más inquieta a los residentes. Por eso, consideran necesario realizar estudios geotécnicos y de vulnerabilidad que permitan conocer el comportamiento del suelo y establecer las condiciones actuales de la estructura.

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Costeño Arango señaló que estos procedimientos tienen un costo elevado y que, por ahora, la comunidad se encuentra cotizando los estudios para determinar cuánto dinero necesitaría reunir.

“Lo preocupante es la inclinación. ¿Qué hay que hacer? Un estudio geotécnico y un estudio de vulnerabilidad. Esos estudios siempre son costosos. Hasta ahora no los hemos podido hacer; apenas los estamos cotizando, porque tenemos claro que tendrían que salir de parte de nosotros y estamos adelantando esas gestiones", manifestó.

El representante de los residentes precisó que la solicitud de apoyo no está dirigida a financiar las reparaciones particulares de los apartamentos que hayan presentado daños en la mampostería, sino a atender las necesidades relacionadas con las zonas comunes y la evaluación de la estructura.

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De acuerdo con el vocero, la mayor preocupación económica está en las posibles intervenciones que se requieran en la torre inclinada, cuyo alcance y costo solo podrán establecerse una vez se cuente con los resultados de los estudios técnicos.

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“Lo que necesitamos es el trabajo que haya que hacer en la torre que está inclinada. Eso sí sería bastante costoso y bastante preocupante. Los estudios estamos tratando de hacerlos nosotros mismos, pero todavía no sabemos qué intervención se necesitaría ni cuánto podría costar”, agregó.

La antigüedad del edificio dificulta el aseguramiento

A las preocupaciones por la estabilidad del inmueble se suma la dificultad para conseguir una póliza que cubra las zonas comunes. Según Costeño Arango, la antigüedad del edificio ha limitado las posibilidades de aseguramiento, una situación que deja a los residentes de los 140 apartamentos, frente al reto de asumir los costos de los estudios y las eventuales obras.

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El vocero también destacó las condiciones socioeconómicas de buena parte de la comunidad, en la que viven numerosos adultos mayores y pensionados con ingresos limitados.

“Aquí viven muchas personas de la tercera edad, porque la mayoría son pensionados. Son personas de estrato medio-bajo y, en su mayoría, gente que recibe el salario mínimo. Este edificio fue una donación por la explosión del 7 de agosto de 1956, y por eso la situación es verdaderamente preocupante para nosotros”, señaló.

Aunque permanece habitable, persiste la preocupación

Por ahora, según lo informado por el representante de los residentes, el edificio continúa clasificado como habitable, aunque con restricciones. Sin embargo, la comunidad considera indispensable contar con estudios especializados que permitan establecer si el desplazamiento puede avanzar y cuáles son las medidas necesarias para proteger a quienes viven allí.

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“Verdaderamente sí es preocupante, pero el edificio está declarado habitable. Lo que necesitamos es hacer esos estudios para tener la seguridad de que el desplazamiento no siga y saber cómo se comporta el suelo con respecto al terremoto”, concluyó Costeño Arango.

Los resultados de las evaluaciones serán determinantes para establecer las condiciones de estabilidad del inmueble y definir las posibles intervenciones que deban realizarse en las zonas comunes y, especialmente, en la torre que presenta la inclinación reportada.

Con las cotizaciones hasta el momento, los estudios especializados costarían alrededor de los 300 millones, la reparación de la inclinación y las zonas comunes 1.500 millones y los gastos de cada apartamentos hasta 40 milllones.